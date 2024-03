Tornano le notti europee per la Fiorentina, pronta a sognare come un anno fa: "Mi auguro che, come nella stagione passata, tutti sappiano farsi trovare pronti e che i risultati siano all'altezza. Dobbiamo avere la massima concentrazione, i nostri avversari sono forti e hanno tante armi a loro disposizione"

Vincenzo Italiano vuole un'altra finale. Come un anno fa, la Fiorentina si appresta a ricominciare il suo percorso in Conference League, peraltro senza la stanchezza delle due partite di playoff. Si riparte da Budapest, sede scelta per l'andata degli ottavi di finale contro gli israeliani del Maccabi Haifa. L'allenatore viola ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:



Come arriva la Fiorentina alla doppia sfida?

"Si riparte contro un avversario che arriva dall'Europa League e che ha messo in difficoltà squadre di valore. Si tratta di una partita da affrontare con la massima attenzione, ci serve quella concentrazione che lo scorso anno ci ha aiutato molto nel cammino europeo".



Questa partita può dire molto sulla sua squadra, su chi siete veramente?

"Bisognerà coinvolgere tutti e tenerli sulle spine, abbiamo tante partite, una più difficile dell'altra. Sarà un tour de force di due mesi e mezzo, mi auguro come l'anno scorso di riuscire a ritrovare risultati e tutti i giocatori nel momento giusto. Mi auguro succeda questo in termini di presenza per i ragazzi".



Ormai siete più esperti nella gestione delle forze dopo un anno

"Sappiamo che non dobbiamo sottovalutare nulla e nessuno. L'avversario ha fisicità, lavora sulle palle inattive e propone molte soluzioni. Dovremo lottare ed essere sul pezzo in ogni situazione".