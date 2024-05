La partita tra Fiorentina e i belgi del Club Brugge, semifinale d'andata di Conference League, si gioca giovedì 2 maggio alle 21 e sarà in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW . Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi e Paolo Aghemo. Diretta gol Dario Massara. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, dalle 20.00, studio pre partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis. Appuntamento inoltre con Diretta Gol alle 21 per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport 251 e NOW .

I numeri di Fiorentina e Club Brugge

Il prossimo sarà il primo incontro tra Fiorentina e Club Brugge nelle competizioni europee. I viola hanno già incontrato un altro avversario belga in questa stagione, raccogliendo quattro punti in due partite contro il KRC Genk nelle fasi a gironi della Conference League (2-1 in casa; 2-2 in trasferta). Il Club Brugge non ha vinto nessuno degli ultimi 11 incontri con avversarie italiani (4 pareggi, 7 sconfitte), non riuscendo a segnare in sei di questi. L'ultimo successo dei belgi contro un'avversaria italiana risale alla fase a gironi della Champions League 2003-2004 (1-0 contro il Milan). Dopo aver raggiunto la finale di Conference League la scorsa stagione (persa 2-1 contro il West Ham), la Fiorentina potrebbe diventare la prima squadra a qualificarsi più di una volta per l’ultimo atto di questa competizione. Il Club Brugge ha raggiunto una semifinale europea per la prima volta dalla Coppa delle Coppe 1991-92 (eliminato dal Werder Brema), mentre l'ultima finale risale al 1978 in Coppa dei Campioni (persa 1-0 contro il Liverpool). La Fiorentina è imbattuta in questa Conference League (5 vittorie, 5 pareggi) e se eviterà la sconfitta contro il Club Brugge stabilirà la nuova più lunga striscia di imbattibilità del club nelle principali competizioni europee (11 partite di fila). La Fiorentina ha inoltre segnato almeno una volta in ognuna delle ultime 20 partite casalinghe affrontate nelle principali competizioni europee, mantenendo una media di 2,2 gol a incontro in questo periodo: si tratta della serie più lunga di questo tipo registrata nella sua storia dal club toscano. Il Club Brugge ha vinto quattro delle cinque trasferte affrontate in questa Conference League (una sconfitta) e non ha mai vinto più gare esterne in una singola campagna europea (quattro successi anche nel 2014-15).