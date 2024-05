L’allenatore della Fiorentina ha parlato a Sky nel media day in vista della finale contro l’Olympiakos della prossima settimana: "È una finale nella quale ogni dettaglio ti può far perdere o vincere". Poi, sul rendimento della squadra: "La sensazione è quella che stiamo ripetendo il percorso dello scorso anno: ottimo finale di stagione con tutti i ragazzi in condizione".

Media day in casa Fiorentina in vista della finale di mercoledì prossimo, 29 maggio, contro l’Olympiakos di Conference League. Seconda finale consecutiva all'interno della competizione per i Viola, considerando quella della scorsa stagione (poi persa) contro il West Ham. Esperienza che può essere fare la differenza, come raccontato dallo stesso Italiano a Sky .

L’Olympiakos è meno forte del West Ham?

"Non si tratta di meno forte o più forte. È una finale nella quale ogni dettaglio ti può far perdere o vincere. Lo scorso anno ne abbiamo avuto la dimostrazione: non ci siamo comportato in maniera corretta in una situazione e abbiamo perso. Se una squadra arriva in finale vuol dire che ha fatto un percorso ottimo. Mi aspetto una gara difficile. Giocheremo ad Atene che può rappresentare una difficoltà in più".