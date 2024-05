Fiorentina ad Atene: obiettivo Conference League

La missione per la Conference League è iniziata. La Fiorentina da stasera è ad Atene con la rosa al completo. Vincenzo Italiano ha portato tutti, anche l'infortunato Sottil. Potrebbe raggiungere il gruppo mercoledì anche Castrovilli, così come mercoledì partirà alla volta di Atene il charter con mogli e parenti dei giocatori. Con la squadra ci sono anche i dirigenti Pradè e Burdisso che saranno raggiunti dal dg Ferrari

La Fiorentina è partita per Atene dove mercoledì 29 maggio sfiderà nella finale di Conference League l'Olympiacos. La missione è partita dall'aeroporto di Peretola dove decine di tifosi viola si sono ritrovati per incoraggiare il gruppo di Vincenzo Italiano. L'allenatore della Fiorentina ha portato con sè l'intero gruppo, compreso l'infortunato Sottil. Presenti con la squadra anche i dirigenti Pradè e Burdisso mentre il dg Ferrari raggiungerà la squadra nelle prossime ore. Rocco Commisso sarà allo stadio a sostenere la squadra, così come la famiglia di Barone. Domani previsto l'allenamento di rifinitura e poi la consueta conferenza stampa pre partita secondo il protocollo della Uefa. La Fiorentina soggiornerà nella zona della città più vicina allo stadio dell'AEK, quello che ospiterà la finale