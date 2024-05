L'allenatore della squadra greca: "Dobbiamo restare calmi e staccarci dal contesto che ci circonda. Sarà una partita aperta". Partita live mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Vigilia di Conference League, vigilia di finale. Mendilibar è arrivato a staccare il pass per la finalissima in Grecia subentrando a stagione in corso e, ora, sfiderà la Fiorentina di Italiano. Ecco le sue parole a Sky Sport.

Come sta preparando la partita? "Dobbiamo affrontarla con tranquillità e non in modo isterico come sono i tifosi, dovremo essere bravi a staccarci dal contesto per dare il meglio di noi".

Cosa cambia da questa finale contro la Fiorentina e quella dell'anno scorso col Siviglia contro la Roma? "Questa è una finale differente rispetto a quella che ho vissuto lo scorso anno. La Roma è una squadra più difensiva e difficile da attaccare, la Fiorentina invece gioca in maniera più offensiva, difende in maniera più alta e attacca con tanti giocatori. Ci aspetta una partita molto più aperta".

Mendilibar in conferenza: "Dovremo dare tutto" L'allenatore ha poi proseguito la sua analisi in conferenza stampa: "Ho deciso chi giocherà e il piano di gioco - sono state le sue parole -. Il nostro percorso finora è stato una maratona, abbiamo vissuto momenti difficili e attraversato l'Europa, giocando sia da favoriti che da sfavoriti. Ora siamo alla fine del percorso. Sono tranquillo, nei momenti immediatamente precedenti alla partita ci sarà un po' di tensione ma in questo momento non c'è niente che mi preoccupa. Ai giocatori che bisogna crederci e di dare tutto".