"Chiudere la carriera a Firenze? Loro hanno il mio numero. Nel calcio non si sa mai. Per me Firenze è speciale, sarebbe bello poter tornare". Stevan Jovetic non chiude la porta a un possibile ritorno alla Fiorentina. L’attaccante, oggi all’Olympiacos, ha parlato in esclusiva a Sky al termine della vittoria, proprio contro i viola, in finale di Conference League. "Voglio salutare la Fiorentina – ha continuato. Mi dispiace: è la terza finale che perdono in due anni. Auguro a loro il meglio per l’anno prossimo: ho vissuto 5 anni bellissimi. Non è stato facile per me giocare questa partita. Sento ancora tanti ex calciatori con i quali ho giocato a Firenze e diversi addetti ai lavori". L’attaccante montenegrino nei suoi 5 anni alla Fiorentina (dal 2008 al 2013), ha collezionato 40 gol e 21 assist con 135 presenze. "A Firenze stavo bene fisicamente e ho avuto più continuità. Ho avuto tanti infortuni nella mia carriera. Per me è importante pensare che quando sono in campo faccio bene e i numeri lo confermano".