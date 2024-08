Andata del terzo turno di qualificazione anche in Conference. L'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso non va oltre lo 0-0 contro gli slovacchi del Ruzomberok. Ilicic gioca e si diverte con il suo Maribor che batte 2-1 un avversario ostico come il Vojvodina: suo il gol del primo vantaggio sloveno. Vincono anche Basaksehir, Cluj, Legia Varsavia e Olimpia Lubiana. La Puskas Academy batte l'Ararat: la vincente affronterà la Fiorentina

Così come l'Europa League anche la Conference si avvicina pian pianino a definire le 36 squadre che completeranno il nuovo format. Tante le gare in programma ma occhi puntati, tra le altre squadre, sull'Hajduk Spalato allenato da Gennaro Gattuso. I croati non vanno oltre lo 0-0 contro gli slovacchi del Ruzomberok, un risultato che non soddisfa l'Hajduk anche alla luce delle recenti critiche mosse dalla stampa croata nei confronti dell'allenatore italiano. Dopo l'Europeo giocato con la Slovenia, prosegue la bella favola di Josip Ilicic che con il suo Maribor batte 2-1 un avversario ostico come il Vojvodina: dell'ex Atalanta il gol del momentaneo 1-0. Tra le squadre con maggiore prestigio presenti in questo turno, vincono il Basaksehir, l'Olimpia Lubiana, il Cluj e il Legia Varsavia. La Puskas Academy batte l'Ararat in trasferta: la vincente di questa sfida affronterà la Fiorentina.