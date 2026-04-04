FA Cup, risultati dei quarti: Arsenal out col Southampton. In semifinale, City e Chelseafa cup
Dopo il netto successo del Manchester City sul Liverpool per 4-0 (tripletta di Haaland e rete di Semenyo), il Chelsea batte 7-0 il Port Vale, squadra ultima in League One, ed è in semifinale. Il Southampton, squadra di Championship, s'impone sull'Arsenal per 2-1; chiude il programma dei quarti di FA Cup West Ham e Leeds, in programma domenica 5 aprile, giorno in cui verranno anche sorteggiati gli accoppiamenti
Il Manchester City domina contro il Liverpool all'Etihad ed è in semifinale di FA Cup. La squadra, guidata in panchina da Pepijn Lijnders al posto dello squalificato Guardiola, ha travolto il Liverpool con un netto 4-0. Protagonista assoluto Haaland, autore della sua 28esima tripletta in carriera. A completare il poker ci ha pensato Semenyo, a segno con un pallonetto su assist di Cherki. Vince anche il Chelsea, come ampiamente pronosticabile, contro il Port Vale squadra ultima nel proprio campionato di League One: finisce 7-0. In serata l'Arsenal è stato battuto 2-1 in casa del Southampton, che gioca in Championship; domenica 5 marzo si giocherà l'ultimo quarto tra West Ham e Leeds.
FA Cup, i risultati di sabato 4 marzo
- MANCHESTER CITY - LIVERPOOL 4-0
39', 45+2',57' Haaland, 50' Semenyo
- CHELSEA-PORT VALE 7-0
2' Hato, 25' Joao Pedro, 43' Lawrence-Gabriel (AG), 57' Adarabioyo, 69' Santos, 84' Estevao, 92' Garnacho
- SOUTHAMPTON-ARSENAL 2-1
35' Stewart (S), 68' Gyokeres (A), 85' Charles (S)
- WEST HAM-LEEDS (domenica 5 marzo alle 17:30)