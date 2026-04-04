Dopo il netto successo del Manchester City sul Liverpool per 4-0 (tripletta di Haaland e rete di Semenyo), il Chelsea batte 7-0 il Port Vale, squadra ultima in League One, ed è in semifinale. Il Southampton, squadra di Championship, s'impone sull'Arsenal per 2-1; chiude il programma dei quarti di FA Cup West Ham e Leeds, in programma domenica 5 aprile, giorno in cui verranno anche sorteggiati gli accoppiamenti

Il Manchester City domina contro il Liverpool all'Etihad ed è in semifinale di FA Cup. La squadra, guidata in panchina da Pepijn Lijnders al posto dello squalificato Guardiola, ha travolto il Liverpool con un netto 4-0. Protagonista assoluto Haaland, autore della sua 28esima tripletta in carriera. A completare il poker ci ha pensato Semenyo, a segno con un pallonetto su assist di Cherki. Vince anche il Chelsea, come ampiamente pronosticabile, contro il Port Vale squadra ultima nel proprio campionato di League One: finisce 7-0. In serata l'Arsenal è stato battuto 2-1 in casa del Southampton, che gioca in Championship; domenica 5 marzo si giocherà l'ultimo quarto tra West Ham e Leeds.