"Aggrappati al guinzaglio del dispiacere": è stata l'espressione che ha usato per parlare di chi non ha vinto i playoff. Cosa ha detto ai suoi giocatori che non ce l'hanno fatta?

"Chi non sente dolore e non soffre poi non cresce nemmeno. A me ogni tanto piace sentire la sofferenza di ciò che è successo. In questo caso ho dovuto dire ai miei ragazzi che questo doveva restare fuori. Anch'io ho partecipato a quel dispiacere perché ho vissuto la Nazionale: non avrei avuto meriti se non ci fossimo qualificati e non ho avuto responsabilità seguenti, ma il sentimento è quello. C'è l'enorme malessere per la Nazionale, per Gattuso... Sono cose da assorbire. Ora andrà fatto qualcosa di diverso ma bisognerà lasciare da parte quanto è successo nei confronti dei miei giocatori. Vorrei concludere facendo i complimenti a Silvio Baldini, che sta facendo bene con l'Under 21. C'è qualcosa di buono che ci dà spiragli di luce per il futuro"