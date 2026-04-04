Dove vedere Lazio-Parma in tv

Oggi, sabato 4 aprile, allo Stadio Olimpico di Roma scendono in campo alle 20.45 Lazio e Parma. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

La partita tra Lazio e Parma , valida per la 31^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 4 aprile alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Luca Marchegiani. Inviati Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini.

I numeri di Lazio e Parma

Sarà la sfida numero 58 tra le due squadre: 27 vittorie per la Lazio e 15 per il Parma.

La Lazio è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro il Parma in Serie A e potrebbe vincere entrambi i confronti stagionali contro il Parma per la quinta stagione delle ultime sei disputate in Serie A. La Lazio segna da 13 incontri di fila contro il Parma in Serie A (26 gol in totale, una media esatta di due a partita) e contro nessun’altra squadra i biancocelesti hanno una serie aperta di gare a bersaglio più lunga che contro i gialloblù nel torneo (13 appunto, come contro Empoli ed Hellas Verona). L’andata è stata l’unica partita in questa Serie A in cui una squadra ha vinto il match nonostante due cartellini rossi ricevuti. Curiosità: il Parma è la squadra con l’età media dei propri titolari più bassa nel campionato in corso, 24 anni e 134 giorni. In questa partita si affrontano il secondo tecnico con l’età più elevata in questa Serie A, Maurizio Sarri (10 gennaio 1959) e quello più giovane, Carlos Cuesta (29 luglio 1995).