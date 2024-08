Alla vigilia del playoff di Conference League, l'allenatore viola presenta la sfida contro la Puskas Akademia (diretta su Sky Sport Calcio alle 20): "Competizione importantissima per me, per la squadra e per il club. La rosa non è ancora completa, dobbiamo gestire le forze". Su Nico Gonzalez: "Il suo caso non ci destabilizzerà: sta parlando con la società per trovare la soluzione migliore"

Esordio europeo per Raffaele Palladino che domani, giovedì 22 agosto alle 20 guiderà la Fiorentina contro gli ungheresi della Puskas Akademia nel playoff di andata della Conference League (diretta su Sky Sport Calcio), competizione che i viola affrontano per la terza volta consecutiva, con le due precedenti terminate entrambe con una dolorosa sconfitta in finale. Adesso, però, c'è da conquistare l'accesso alla fase a gironi innanzitutto, e Palladino ne parla ai microfoni di Sky.

"Per me è inconcepibile avere un mercato aperto con le partite in corso, non vedo nessun vantaggio anzi, solo svantaggi. Soprattutto nella gestione del gruppo: dietro i calciatori ci sono gli uomini che possono essere distratti dal mercato. Con Nico ho parlato tanto in questo periodo, è una situazione personale tra lui e la Fiorentina. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni ma questo non ci deve toccare né destabilizzare"

"Se il direttore non ci ripensa stanotte… Sì, ho rinnovato per 4 anni. Dopo 11 anni in questa squadra mi sento come in famiglia"

"S, ora giochiamo a 3 e non più a 4. Io mi trovo bene, mi diverto in questo ruolo di terzo e spero di aiutare la squadra. Faremo del nostro meglio per raggiungere i nostri obiettivi"

"Dopo Parma ci siamo preparati per questa partita: sono una squadra che si difende bene e parte in contropiede. Non bisogna mai sottovalutare nessuno, ma noi siamo la Fiorentina e dobbiamo arrivare in Conference"

Sui "casi" Nico Gonzalez e Amrabat

“Emozionato? Ovvio, ma c’è anche adrenalina. Da domani dobbiamo essere concentrati per una partita molto importante per noi, siamo molto carichi e motivati. Abbiamo lavorato bene, siamo pronti e cercheremo di fare una grande prestazione. Per noi la Conference è importantissima, sia per me che per i ragazzi che per la società. Vogliamo portare entusiasmo a Firenze, i ragazzi hanno fatto un grande percorso, hanno raggiunto le finali che si sa si possono vincere o perdere. Giocare più partite non ti fa avere la settimana tipo, ma è un orgoglio per noi giocare tante partite, ci teniamo a passare. Si gioca ogni tre giorni, è mio compito gestire questa cosa. Anche avere una rosa non ancora completa è una cosa da gestire, dobbiamo dosare le forze e ci lavoreremo con lo staff: i ragazzi stanno dando tutto e io mi affido a chi dà il 100%, chi è più fresco".



Nel frattempo, perl, c'è anche un "caso" di mercato da gestire, quello che riguarda Nico Gonzalez: "Con lui ho un grande rappporto e un dialogo quotidiano", dice Palladini, "è un ragazzo vero e sincero e ci siamo detti ciò che dovevamo dirci. Il mercato è aperto ed è inconcepibile che lo sia quando ci sono delle partite: può destabilizzare ma non destabilizzerà, ma la situazione ora riguarda lui e la società, che stanno parlando. Io ho un grande gruppo e non siamo distratti da niente e nessuno". Su Amrabat, invece: "C'è stima e dialogo, lui è concentrato sulla Fiorentina e domani è a disposizione. Per nulla distratto, in questo momento fa parte della rosa e sono sicuro che se scenderà in campo darà tutto per questa maglia. Non so se titolare o dalla panchina..."