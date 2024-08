Juve, si conta di chiudere Nico Gonzalez in 48 ore

I bianconeri puntano di chiudere la trattativa per l’argentino entro le prossime 48 ore. Si cerca l’intesa con la Fiorentina sulla base di 30 milioni di euro più 4-5 di bonus. Passaggio inverso, invece, potrebbero farlo Arthur e Filip Kostic. Per il brasiliano sarebbe un ritorno dopo la passata stagione, il serbo invece potrebbe arrivare a Firenze in prestito

La Juventus continua a lavorare per Nico Gonzalez . L’operazione tra i bianconeri e la Fiorentina è entrata nel vivo e le prossime ore potrebbero essere decisive per l'accordo tra i due club. Si cerca l’intesa che potrebbe arrivare tra i 30 milioni di euro più 4-5 di bonus . L’attaccante ha dato preferenza assoluta alla Juventus, nonostante l’interesse dell’Atalanta che sembra essere decisamente più indietro. L’idea della Juventus è quella di provare a chiudere la trattativa entro le prossime 48 ore in modo da avere il calciatore a Torino e a disposizione di Thiago Motta il prima possibile.

La Fiorentina punta Arthur e Kostic

Non solo Nico Gonzalez, contatti in corso tra Juventus e Fiorentina anche per Arthur e Filip Kostic. I viola valutano un possibile ritorno a Firenze del centrocampista brasiliano, dopo la passata stagione. Oltre a lui, in lista c’è anche il nome di Kostic che potrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito.