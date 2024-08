Conference, le squadre qualificate e le fasce

A differenza della Champions e dell'Europa League, in Conference League le squadre sono suddivise in sei fasce. Ogni club sarà sorteggiato contro 6 avversari (uno per ogni fascia), e giocherà tre volte in casa e tre in trasferta. Nella fase campionato le squadre non possono affrontare avversari del proprio Paese e possono scendere in campo contro un massimo di due club appartenenti alla stessa federazione. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software automatico sorteggerà casualmente gli avversari e quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Il sorteggio inizierà con la prima fascia e poi proseguirà con le altre.