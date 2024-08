E' arrivato il momento dei sorteggi della nuova Conference League in cui ognuna delle 36 squadre conoscerà il nome delle 6 avversarie che affronterà nella fase campionato. Sarà la Fiorentina l'unica italiana protagonista. La cerimonia inizierà alle 14:30 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW . Mario Giunta condurrà lo studio che seguirà minuto per minuto la composizione delle sfide insieme a Massimo Marianella e Riccardo Gentile. Al termine dei sorteggi, le dichiarazioni a caldo dei dirigenti con gli inviati sul posto. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come funziona il sorteggio: il regolamento

A differenza della Champions e dell'Europa League, in Conference League le squadre sono suddivise in sei fasce. Ogni club sarà sorteggiato contro 6 avversari (uno per ogni fascia), e giocherà tre volte in casa e tre in trasferta. Nella fase campionato le squadre non possono affrontare avversari del proprio Paese e possono scendere in campo contro un massimo di due club appartenenti alla stessa federazione. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software automatico sorteggerà casualmente gli avversari e quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Il sorteggio inizierà con la prima fascia e poi proseguirà con le altre.