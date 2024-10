Palladino: "Grande prestazione, Adli è un leader"

I gol nella ripresa di Adli e Kean regalano alla Fiorentina la vittoria all'esordio della nuova Conference League. Battuti i gallesi The News Saints e a fine partita Palladino non nasconde la sua soddisfazione: "La squadra ha fatto una grande prestazione. Posso contare su tutti, mi ha fatto piacere vedere ragazzi che avevano avuto meno spazio tenere 90 minuti". Poi un elogio alla difesa: "Importante non aver subito gol"

Inizia bene il cammino della Fiorentina in Conference League. Vittoria al Franchi contro The News Saints, squadra campione del Galles. 2-0 con le firme nella ripresa di Adli e Kean. Palladino a fine gara sottolinea la prova dei suoi: "E' stata una bella risposta dei ragazzi, sono stati molto applicati in questa partita, non è semplice affrontare queste squadre in Conference che chiudono tutti gli spazi. La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, mettendo lì l'avversario e trovando tante occasioni per sbloccarla. Nella ripresa abbiamo dato più ampiezza. La squadra ha fatto una grande prestazione. Posso contare su tutti, mi ha fatto piacere vedere ragazzi che avevano avuto meno spazio tenere 90 minuti". Un elogio particolare per Adli, l'uomo che ha sbloccato il match: "Mi piace molto, è un leader. Oggi ha dimostrato il suo valore, gli manca solo minutaggio, quello è compito mio faglielo avere, ma ha fatto una grande prestazione. Ma hanno fatto un'ottima prestazione anche Parisi, Ikone, Beltran, tutti. Dobbiamo migliorare in zona gol, ma ho visto tanti aspetti positivi"