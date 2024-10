Nella vittoria in rimonta del Jagiellonia in casa del Copenaghen per 2-1, a mettersi in mostra è Afimico Pululu, che ha realizzato il gol del momentaneo pareggio per gli ospiti…di tacco! L’angolano viene servito in area di rigore da Braganca e prende il tempo al difensore avversario con un colpo di tacco improvviso. Guarda il VIDEO

