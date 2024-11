Terza partita di Conference League per la Fiorentina, che giovedì alle 21 farà visita all'Apoel Nicosia ( diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Turnover di Palladino per la trasferta a Cipro: tra i pali ci sarà Terracciano, mentre in difesa tornano Kayode e Biraghi dall'inizio. Il trequartista sarà Richardson, con Kouamé riferimento offensivo

