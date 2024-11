Prima volta in Europa per il club tedesco, che dopo tre vittorie su tre rimedia una sconfitta in Conference League. Alla Voith-Arena passa il Chelsea di Maresca con un gol per tempo (Nkunku e Mudryk). Proprio prima dell'intervallo, l'allenatore Frank Schmidt è protagonista di un curioso infortunio mentre si alzava dalla panchina: testata involontaria all'insegna della competizione, colpo che provoca la reazione stizzita del tedesco...