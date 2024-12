I consigli di De Gea e un talento innato: Fiorentina, ecco Tommaso Martinelli

L'esordio in Europa non ha fatto altro che confermare quello che a Firenze tutti sanno da tempo: Tommaso Martinelli è un predestinato. In estate il portiere classe 2006 è voluto rimanere alla Fiorentina per crescere e imparare da David De Gea, suo idolo da sempre. Tra i due è nato un grande rapporto e David è diventato il fratello maggiore di Tommaso. E pensare che la carriera di Martinelli era iniziata da attaccante...