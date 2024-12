Si scrive tennis, si legge Jasmine Paolini. Il 2024 della tennista toscana è stato uno di quegli anni che valgono una carriera: l'oro olimpico a Parigi con Sara Errani, le due finali Slam a Wimbledon e al Roland Garros, la vittoria in Billie Jean King Cup e la scalata in classifica fino al quarto posto del ranking Wta. Ma il viaggio per il successo è stato lungo e tortuoso: qui qualche estratto della sua intervista esclusiva, in onda su Sky Sport a partire dal 13 dicembre