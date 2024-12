Palladino: "Ho sbagliato qualcosa e ho rimediato"

Raffaele Palladino si gode la qualificazione, ma non manca un po' di autocritica per la prestazione non troppo brillante in Portogallo: "Ho sbagliato qualcosa nella preparazione della partita e ho messo in difficoltà i giocatori, ma nell'intervallo siamo riusciti a correggere delle posizioni". Sulla prestazione di Richardson: "Deve migliorare nelle letture e nella postura, è ancora troppo leggero"

Non è stata la miglior prestazione stagionale della Fiorentina, ma Palladino si tiene stretta la qualificazione diretta agli ottavi con tutti i suoi vantaggi: "L'importante è aver raggiunto l'obiettivo. Siamo contenti e soddisfatti, ringrazio la squadra per il percorso europeo fin qui. Mi è piaciuto sia l'atteggiamento dei titolari che delle riserve, stasera non era facile. Avere la possibilità di riposare a febbraio e di allenarci è fondamentale. Non rimprovero nulla alla squadra, l'avversario era buono e temibile, soprattutto in casa. Hanno giocato molto in transizione e ci hanno sporcato diverse giocate. I subentranti hanno dato energia nel momento del bisogno. Abbiamo creato occasioni e ne abbiamo subite diverse".