Dopo il trauma cranico riportato nella gara di campionato contro il Verona e il via libera ottenuto lunedì per tornare ad allenarsi, l’attaccante è stato convocato per la trasferta di Atene di domani, contro i greci del Panathinaikos, per l’andata degli ottavi di Conference. Assenti invece Folorunsho, Adli e Colpani. Il match è in programma domani alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

