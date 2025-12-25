151 minuti giocati finora da Federico Chiesa (che finora ha sempre espresso la volontà di giocarsela al Liverpool), 363 da Zirkzee (con la Roma che spinge per averlo ma la trattativa è tutt'altro che facile). Da Sancho a Tel, ecco chi ha giocato finora di meno in Premier League e potrebbe trasformarsi in un'occasione di mercato a gennaio. Sarà davvero così? Tutti i numeri

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO - GLI AFFARI DALLO UNITED