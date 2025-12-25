Occasioni dalla Premier? Il mercato si scalda: da Chiesa a Zirkzee, chi ha giocato meno
151 minuti giocati finora da Federico Chiesa (che finora ha sempre espresso la volontà di giocarsela al Liverpool), 363 da Zirkzee (con la Roma che spinge per averlo ma la trattativa è tutt'altro che facile). Da Sancho a Tel, ecco chi ha giocato finora di meno in Premier League e potrebbe trasformarsi in un'occasione di mercato a gennaio. Sarà davvero così? Tutti i numeri
- Minuti giocati in Premier: 426'
- Presenze in Premier: 12
- Gol in Premier: 2
- Minuti giocati in tutte le competizioni: 921'
- Minuti giocati in Premier: 363'
- Presenze in Premier 10
- Gol in Premier: 1
- Minuti giocati in tutte le competizioni:: 372'
- Minuti giocati in Premier: 277'
- Presenze in Premier: 11
- Gol in Premier: 2
- Minuti giocati in tutte le competizioni::419'
- Minuti giocati in Premier: 156'
- Presenze in Premier: 4
- Gol in Premier: -
- Minuti giocati in tutte le competizioni::417'
- Minuti giocati in Premier: 151'
- Presenze in Premier 12
- Gol in Premier: 2
- Minuti giocati in tutte le competizioni:: 392'
- Minuti giocati in Premier: 127'
- Presenze in Premier 7
- Gol in Premier: -
- Minuti giocati in tutte le competizioni:: 529'
- Minuti giocati in Premier: 97'
- Presenze in Premier 3
- Gol in Premier: -
- Minuti giocati in tutte le competizioni:: 174'
- Minuti giocati in Premier: 82'
- Presenze in Premier 8
- Gol in Premier: -
- Minuti giocati in tutte le competizioni:: 386'
- Minuti giocati in Premier: 45'
- Presenze in Premier: 1
- Gol in Premier: -
- Minuti giocati in tutte le competizioni:: 449'
- Minuti giocati in Premier: 43'
- Presenze in Premier 5
- Gol in Premier: -
- Minuti giocati in tutte le competizioni:: 242'