Union Berlino, magia Weihnachtssingen: in 28mila allo stadio a cantare a lume di candela

L'EVENTO fotogallery
9 foto

Torna la tradizione più suggestiva della Bundesliga: stadio sold-out e luci spente per cantare a lume di candela. La magia dell'An der Alten Försterei che spopola sul web. Per la 23^ edizione (il conteggio parte dal 2023), martedì 23 dicembre alle 19.00 l'impianto si è trasformato in una gigantesca sala da concerto natalizia. I riflettori dello stadio si sono spenti e hanno lasciato spazio a un mare di luci tremolanti. 28.500 hanno acceso le loro candele creando un'atmosfera unica 

