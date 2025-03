Operazione rimonta per i viola, battuti 3-2 dai greci nell'andata degli ottavi di Conference League. Una partita presentata a Sky da Raffaele Palladino: "Faremo una grande prestazione spinti dai nostri tifosi. Credo sia una di quelle partite che cambiano i giudizi di una stagione". E in conferenza: "Abbiamo recuperato Adli e Folorunsho". Fiorentina-Panathinaikos è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Atene ancora da dimenticare, ma il Franchi potrà trascinare la Fiorentina. Dopo la sconfitta in Grecia nell'andata degli ottavi di finale, trasferta amara come l'ultima finale di Conference League, i viola sono obbligati a ribaltare il 3-2 incassato dal Panathinaikos (diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 254 e in streaming su NOW). Inutili le reti di Beltran e Fagioli che avevano ripreso gli avversari, vittoriosi nella ripresa con Teté. C'è però il fattore Franchi che in questa edizione ha sempre visto vincere la Fiorentina, opposta a una squadra che viceversa ha festeggiato solo una volta in quattro partite lontano da casa. Un match decisivo presentato a Sky da Raffaele Palladino.



È una partita importante: come si vive l’attesa?

"È una viglia importante, questo è un ottavo di coppa e vogliamo passare il turno. Dovremo ribaltare il risultato, l’abbiamo preparata bene con energie e voglia. Sarà come una finale per noi, non vediamo l’ora di scendere in campo. Faremo una grande prestazione spinti dai nostri tifosi".



Pensa possa essere il crocevia della stagione?

"Credo sia una di quelle partite che possono darti la svolta, lo slancio e la positività per il prosieguo del campionato. Possono cambiare i giudizi di una stagione".

Avete capito cosa è successo all'andata?

"Non dobbiamo abbassarci come accaduto nella ripresa. Il primo tempo era stato fatto bene, potevamo anche completare la rimonta. Può succedere di abbassarsi, ma non per tutto il secondo tempo. Non dobbiamo commettere questi errori di atteggiamento: sono certo che la squadra risponderà bene".



Kean e Gudmundsson con Beltran può essere un'idea? E chi giocherà in porta

"Ovviamente ho scelto, ma non è importante chi scende in campo ma l’obiettivo di tutti noi ovvero passare il turno. Non dipenderà da un singolo giocatore, andremo in campo tutti insieme per passare il turno. Il 3-5-2 può trasformarsi in 3-4-3, dobbiamo essere camaleontici senza focalizzarci su un solo sistema di gioco. I tifosi sono sempre stati al nostro campo e domani ci spingeranno, abbiamo bisogno di loro".

Palladino in conferenza stampa: "Adli e Folorunsho recuperati"

L'allenatore della Fiorentina ha aggiunto nella conferenza della vigilia: "I risultati non sono quelli che speravamo, negli ultimi due mesi abbiamo avuto difficoltà anche con gli infortuni. Non è una scusante, ma possiamo fare di più. Domenica siamo stati in gara contro il Napoli e la squadra mi è piaciuta. Abbiamo recuperato Adli e Folorunsho, solo Colpani è ancora fuori. Chi gioca in porta? Lo vedrete domani. Giovedì abbiamo il dovere di mettere energia, coraggio e spirito. Dobbiamo passare il turno e abbiamo la mentalità per farlo, lo vogliamo tutti. Io commetto errori come chiunque altro, sono qui per crescere e migliorare insieme alla Fiorentina. Per allentare un po' la tensione, penso che domani possa essere la partita della svolta: se passi il turno ti può dare slancio e noi lo cercheremo. Dobbiamo dedicare il 101% alla gara, poi in campionato mancano ancora tante partite. Vogliamo essere sempre ambiziosi e portare in alto la Fiorentina. Non è importante il mio futuro, ma quello del club. Penso solo al bene della squadra: noi allenatori siamo giudicati per i risultati, ma qua non conto io".