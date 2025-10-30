Kenan Yildiz ha agganciato Paul Pogba in testa alla classifica dei migliori marcatori under 21 della Juventus in Serie A nell'era dei tre punti. Il turco, nato a maggio 2005, ha ancora qualche mese a disposizione per aumentare il suo score e staccare il centrocampista. Per quanto riguarda i bomber under 21 all-time del club bianconero, invece, in testa c'è Felice Borel che resta irragiungibile. Di seguito la classifica (dati Opta)

