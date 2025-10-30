Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus, i migliori marcatori under 21: Yildiz eguaglia Pogba al primo posto

juventus fotogallery
16 foto

Kenan Yildiz ha agganciato Paul Pogba in testa alla classifica dei migliori marcatori under 21 della Juventus in Serie A nell'era dei tre punti. Il turco, nato a maggio 2005, ha ancora qualche mese a disposizione per aumentare il suo score e staccare il centrocampista. Per quanto riguarda i bomber under 21 all-time del club bianconero, invece, in testa c'è Felice Borel che resta irragiungibile. Di seguito la classifica (dati Opta)

JUVE-SPALLETTI, OGGI LA FIRMA: LE NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Dove vedere Pisa-Lazio

    guida tv

    La partita Pisa-Lazio che chiude la 9^ giornata di Serie A, si gioca giovedì 30 ottobre alle ore...

    Dove vedere Cagliari-Sassuolo

    guida tv

    La partita tra Cagliari e Sassuolo della 9^ giornata di Serie A si gioca giovedì 30 ottobre alle...

    Le partite di Serie A di oggi

    guida tv

    Oggi, giovedì 30 ottobre si conclude la 9^ giornata di campionato. Alle 20.45 su Sky -...