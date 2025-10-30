Juventus, i migliori marcatori under 21: Yildiz eguaglia Pogba al primo posto
Kenan Yildiz ha agganciato Paul Pogba in testa alla classifica dei migliori marcatori under 21 della Juventus in Serie A nell'era dei tre punti. Il turco, nato a maggio 2005, ha ancora qualche mese a disposizione per aumentare il suo score e staccare il centrocampista. Per quanto riguarda i bomber under 21 all-time del club bianconero, invece, in testa c'è Felice Borel che resta irragiungibile. Di seguito la classifica (dati Opta)
- Gol: 1
- Gol: 1
- Gol: 1
- Gol: 1
- Gol: 1
- Gol: 1
- Gol: 2
- Gol: 2
- Gol: 4
- Gol: 4
- Gol: 7
- Gol: 10
- Gol: 11
- Gol: 11
- Nella classifica dei migliori marcatori under 21 all-time in Serie A, quindi considerando tutte le stagioni e non solo dalla 1994/95 (inizio dell'era dei 3 punti) in poi, in testa c'è Borel che - per ora - è irragiungibile.
- 1) Felice Borel: 72 gol
- 2) Giampiero Boniperti: 47 gol
- 3) Bruno Nicolè: 33 gol
- 3) Guglielmo Gabetto: 33 gol
- 5) Roberto Bettega: 21 gol
- 6) Alessandro Del Piero: 15 gol
- 7) Pietro Anastasi: 13 gol
- 8) Paul Pogba: 11 gol
- 8) Kenan Yildiz: 11 gol
- 10) Renato Buso: 10 gol