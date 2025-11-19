Globe Soccer Awards 2025, tutti i candidati e i premi in palio
Sono stati annunciati i nomi dei candidati per i riconoscimenti della stagione 2024-25: aperte le votazioni, la premiazione è in programma per domenica 28 dicembre a Dubai. Quindici le categorie: due campioni di Serie A in corsa per il Best Men’s Player, altri due tra i giovani emergenti, due allenatori italiani per il premio Best Coach. Scopriamoli tutti
- Ben 8 (su 25) i candidati che con il Psg hanno vinto Champions League, Supercoppa, Ligue 1 e Coupe de France nella passata stagione: sono Dembélé, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha e Donnarumma, ora al Manchester City. Oltre a loro, Luis Enrique e Luís Campos sono in corsa per i premi di Best Coach e Best Sporting Director
- La Serie A "candida" Lautaro e McTominay
- Presente anche Vinicius, vincitore del premio nel 2024
- Xabi ALONSO (Bayer Leverkusen/Real Madrid)
- Mikel ARTETA (Arsenal)
- Antonio CONTE (Napoli)
- Luis ENRIQUE (Psg)
- Hansi FLICK (Barcellona)
- Eddie HOWE (Newcastle)
- Vincent KOMPANY (Bayern Monaco)
- Enzo MARESCA (Chelsea)
- Roberto MARTINEZ (Portogallo)
- Arne SLOT (Liverpool)
- JULIAN ALVAREZ (Atletico Madrid)
- DEMBELE' (Psg)
- GUIRASSY (Borussia Dortmund)
- GYOKERES (Sporting/Arsenal)
- HAALAND (Manchester City)
- ISAK (Newcastle/Liverpool)
- VINICIUS Jr (Real Madrid)
- KANE (Bayern Monaco)
- KVARATSKHELIA (Napoli/Psg)
- LEWANDOWSKI (Barcellona)
- LAUTARO MARTINEZ (Inter)
- MBAPPE' (Real Madrid)
- RAPHINHA (Barcellona)
- SAKA (Arsenal)
- SALAH (Liverpool)
- YAMAL (Barcellona)
- BARELLA (Inter)
- BELLINGHAM (Real Madrid)
- DOUE' (Psg)
- FERMIN LOPEZ (Barcellona)
- MacALLISTER (Liverpool)
- McTOMINAY (Napoli)
- JOAO NEVES (Psg)
- ODEGAARD (Arsenal)
- OLISE (Bayern Monaco)
- PALMER (Chelsea)
- PEDRI (Barcellona)
- RICE (Arsenal)
- FABIAN RUIZ (Psg)
- VALVERDE (Real Madrid)
- VITINHA (Psg)
- WIRTZ (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- BEN SEGHIR (Monaco/Bayer Leverkusen)
- CUBARSI' (Barcellona)
- DOUE' (Psg)
- ARDA GULER (Real Madrid)
- HUIJSEN (Bournemouth/Real Madrid)
- LEWIS-SKELLY (Arsenal)
- RODRIGO MORA (Porto)
- JOAO NEVES (Psg)
- NICO PAZ (Como)
- YILDIZ (Juventus)
- ZAIRE-EMERY (Psg)
- AL-AHLI
- BARCELLONA
- BAYERN MONACO
- CHELSEA
- CRYSTAL PALACE
- FLAMENGO
- INTER
- LIVERPOOL
- NAPOLI
- NEWCASTLE
- PALMEIRAS
- PSG
- PSV
- PYRAMIDS FC
- SPORTING CP
- TOTTENHAM
- S. BALTIMORE
- B. BANDA
- A. BONMATI'
- L. BRONZE
- K. BUHL
- L. CAICEDO
- M. CALDENTEY
- T. CHAWINGA
- M. DUMORNAY
- E. GONZALEZ
- C. GRAHAM HANSEN
- P. GUIJARRO
- A. GUTIERRES
- H. HAMPTON
- P. HARDER
- C. KELLY
- F. MAANUM
- C. MATEO
- L. OBERDORF
- E. PAJOR
- C. PINA
- A. PUTELLAS
- A. RUSSO
- C. WEIR
- L. WILLIAMSON
- ARSENAL WOMEN
- BARCELONA FEMENI'
- BAYERN FRAUEN
- CHELSEA WOMEN
- JUVENTUS WOMEN
- OL LYONNES
- ORLANDO PRIDE
- Ali BARAT
- Jorge MENDES
- Federico PASTORELLO
- Fali RAMADANI
- Frank TRIMBOLI
- Luís CAMPOS
- DECO
- Michael EDWARDS & Richard HUGHES
- Giovanni MANNA
- Paul WINSTANLEY & Laurence STEWART
- Salem AL-DAWSARI (Al Hilal)
- Karim BENZEMA (Al Ittihad)
- Roberto FIRMINO (Al Sadd)
- N'Golo KANTE' (Al Ittihad)
- Riyad MAHREZ (Al Ahli)
- Cristiano RONALDO (Al Nassr)
- Ivan TONEY (Al Ahli)