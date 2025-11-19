Offerte Black Friday
Globe Soccer Awards 2025, tutti i candidati e i premi in palio

Sono stati annunciati i nomi dei candidati per i riconoscimenti della stagione 2024-25: aperte le votazioni, la premiazione è in programma per domenica 28 dicembre a Dubai. Quindici le categorie: due campioni di Serie A in corsa per il Best Men’s Player, altri due tra i giovani emergenti, due allenatori italiani per il premio Best Coach. Scopriamoli tutti

