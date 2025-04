Il calendario dei quarti di Conference League

Le partite di ritorno dei quarti di finale di Conference League, su Sky e in streaming su NOW . Alle 18.45 Fiorentina-Celje in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Studi pre e postpartita affidati a Mario Giunta insieme ai suoi ospiti tra cui Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi

Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 17 aprile, il ritorno dei quarti di finale. Saranno otto le partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol, insieme all’Europa League, su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW. Giovedì alle 18.45 si inizia con la Fiorentina, impegnata al Franchi contro il Celje, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.