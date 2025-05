Sconfitta per la Fiorentina nella semifinale di andata di Conference League, che a Siviglia è stata battuta 2-1 dal Real Betis. La Viola, però, è ancora in partita, con la qualificazione che si deciderà giovedì 8 maggio nel ritorno al "Franchi". Al termine del match Raffaele Palladino ha commentato la prova della sua squadra su Sky Sport: "Sapevamo che i primi 10 minuti sarebbero partiti forte in uno stadio molto caldo, il Betis è forte e ha grandi individualità. Siamo passati in svantaggio ma la squadra non si è né scomposta né disunita, ha iniziato a giocare e ha messo in difficoltà gli avversari. I miei ragazzi mi sono piaciuti, hanno giocato con coraggio e personalità. Ovvio che ci dispiace per la sconfitta ma ci sono tanti spunti molto positivi. C'è rammarico sul secondo gol: ho parlato con De Gea, mi ha detto che non ha visto partire la palla perché Bakambu gli ostruisce la visuale. Poi Antony ha tirato all'incrocio, però l'attaccante avversario ostruisce la visuale ed era in fuorigioco. Al di là di questo gol, dobbiamo prendere tante cose positive che ha fatto la squadra. Ringraziamo i tanti tifosi che sono venuti qui a Siviglia e ci auguriamo che giovedì prossimo il Franchi possa essere il nostro uomo in più. Noi ci crediamo, è tutto aperto e vogliamo passare il turno". Palladino parla anche della partita di Kean, entrato in campo a inizio secondo tempo: "Moise è un giocatore con delle caratteristiche uniche nella nostra rosa. Nel primo tempo abbiamo fatto una buonissima partita con Beltran e Gudmundsson davanti, poi quando è entrato Kean l'inerzia è cambiata. Ha dato fastidio a tutta la difesa avversaria. Ma al di là di Moise tutti i ragazzi hanno fatto una partita coraggiosa e ci hanno creduto fino alla fine. Il messaggio che voglio mandare è che ci crediamo perché è tutto aperto. Ovviamente il Betis è una grande squadra e ha grandi campioni, ma con la nostra voglia e il nostro spirito ci vogliamo provare giovedì". In chiusura una lettura tattica: "In mezzo al campo avevamo una superiorità numerica perché da dietro rompevano meno e avevamo un uomo in più. Abbiamo sfruttato tante volte il cambio gioco ma avremmo potuto farlo meglio. Ci sono tanti spunti, tante cose positive e altre su cui dobbiamo lavorare per metterle in pratica giovedì. A me interessa la mentalità della squadra e loro ci credono, sono fiduciosi e carichi, ho percepito una bella energia positiva. Giocheremo in casa nostra, è finito il primo tempo e ora avremo a disposizione il secondo davanti ai nostri tifosi che ci daranno un grande aiuto".