L'allenatore italiano del Chelsea completa con una vittoria preziosa una stagione ricca di soddisfazioni: "C'è una gioia immensa, abbiamo chiuso una grandissima annata, ci siamo qualificati per la Champions quando l'obiettivo era farlo in due anni,siamo una squadra giovane e adesso dobbiamo già organizzare la prossima stagione"

Una grandissima soddisfazione dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League. Enzo Maresca è il quarto allenatore italiano a vincere un trofeo europeo sulla panchina del Chelsea: "E' una grandissima gioia, abbiamo fatto fatica nel primo tempo - dice - E' finita una grande stagione, siamo arrivati in Champions e l'obiettivo era quello di raggiungerla nel giro di due anni , siamo una squadra molto giovane". Il Betis ha iniziato molto bene e ha chiuso il primo tempo in vantaggio: "Abbiamo avuto meno recupero, mi aspettavo un inizio così così, abbiamo cambiato qualcosa e ho detto ai ragazzi che loro stavano mettendoci qualcosa in più".

"Siamo pronti per la Champions"

Un Chelsea che nella prossima stagione dovrà fronteggiare un impegno molto dispendioso come la Champions con il nuovo formato: "Siamo pronti per la Champions, adesso c'è di mezzo una settimana o dieci giorni di riposo poi andiamo in America e dobbiamo organizzarci per il prossimo anno".