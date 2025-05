Il successo in finale col Betis vale un record per il Chelsea, che diventa il primo e unico club ad aver vinto tutti i trofei Uefa, compresi quelli non più esistenti. I Blues in bacheca ora hanno infatti Champions, Europa League, Supercoppa Europea, la vecchia Coppa delle Coppe, oltre appunto alla Conference. Una vittoria che vale il sorpasso sulla Juventus: l'unico trofeo che manca ai bianconeri, che non l'hanno mai disputata, è proprio la Conference

Il Chelsea festeggia la vittoria della Conference League e non solo. Il successo per 4-1 nella finale di Breslavia contro il Betis Siviglia consente ai 'Blues' di centrare un record: il club londinese è diventato infatti il primo ad aver vinto tutte le competizioni Uefa, compresi i trofei europei non più esistenti come la Coppa delle Coppe. Nella bacheca del Chelsea, infatti, già trovavano posto, tutte in duplice copia, la Champions League, l’Europa League, la Supercoppa Europea e la Coppa delle Coppe (la cui ultima edizione è stata giocata nel 1999). Mancava solo la Conference League, che ora è arrivata grazie alla vittoria della squadra di Maresca: il Chelsea supera così la Juventus, che può vantare tutti i trofei Uefa ad eccezione proprio della Conference, che i bianconeri non hanno mai giocato.