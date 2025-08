Playoff Fiorentina: andata 21 agosto, ritorno il 28

Per accedere al girone principale della competizione in cui la scorsa stagione si sono fermati in semifinale contro il Betis Siviglia, i viola di Pioli dovranno dunque eliminare la vincente tra Polissya (Ucraina) e Paksi (Ungheria). La gara d’andata del playoff sarà per la Fiorentina fuori casa, giovedì 21 agosto. La sfida di ritorno è in programma in casa giovedì 28.