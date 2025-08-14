Esplora tutte le offerte Sky
Conference League, la Fiorentina affronterà il Polissya nel playoff

Conference League

Sarà il Polissya l'avversario della Fiorentina nel playoff di Conference League in programma il 21 e il 28 agosto. Gli ucraini hanno eliminato gli ungheresi del Paksi nonostante la sconfitta per 2-1, grazie al 3-0 dell'andata

La Fiorentina di Stefano Pioli sfiderà nei play-off di Conference League gli ucraini del Polissya. Nella gara di ritorno del terzo turno di qualificazione gli ungheresi del Paksi si sono imposti 2-1 sulla squadra ucraina ma senza riuscire a ribaltare il 3-0 del match d'andata. Adesso tocca alla Fiorentina, che affronterà il Polissya nel doppio confronto del 21 e 28 agosto (con gara di ritorno a Firenze).

Milan, si attende l'ufficialità di Athekame

Calciomercato

Il Milan ha trovato l'accordo con lo Young Boys per Zachary Athekame. Il terzino destro ha svolto...

Leoni al Liverpool: completate le visite mediche

Calciomercato

Il Liverpool ha definito gli ultimi dettagli per l'acquisto di Leoni del Parma per 31 milioni di...

Inter, pronta offerta per Koné: 40 milioni + bonus

Calciomercato

Visto che la trattativa per Lookman non si sblocca, l'Inter è pronta a presentare alla Roma...

Lukaku, problema al quadricipite sinistro

napoli

Problema al quadricipite della coscia sinistra per l'attaccante durante l'amichevole contro...
