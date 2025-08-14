Sarà il Polissya l'avversario della Fiorentina nel playoff di Conference League in programma il 21 e il 28 agosto. Gli ucraini hanno eliminato gli ungheresi del Paksi nonostante la sconfitta per 2-1, grazie al 3-0 dell'andata
La Fiorentina di Stefano Pioli sfiderà nei play-off di Conference League gli ucraini del Polissya. Nella gara di ritorno del terzo turno di qualificazione gli ungheresi del Paksi si sono imposti 2-1 sulla squadra ucraina ma senza riuscire a ribaltare il 3-0 del match d'andata. Adesso tocca alla Fiorentina, che affronterà il Polissya nel doppio confronto del 21 e 28 agosto (con gara di ritorno a Firenze).