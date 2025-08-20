Vigilia dell'andata del playoff di Conference League in Slovacchia per i viola, sfida introdotta da Stefano Pioli: "Pensiamo a questa gara da luglio, lavoriamo solo da 40 giorni ma abbiamo già idee e stile di gioco. Serviranno forza e convinzione. Non sarà semplice, supereremo le difficoltà da squadra". In conferenza: "Beltran out dai convocati per motivi di mercato". Polissya-Fiorentina è in diretta giovedì alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La nuova stagione della Fiorentina inizia con la Conference League. Vigilia del playoff d'andata per i viola, che alla Tatran Arena di Presov (Slovacchia) affrontano il Polissya. Attenzione agli ucraini allenati da Rotan che hanno già superato due turni preliminari contro Santa Coloma e Paksi, avversaria quest'ultima affrontata proprio dalla Fiorentina nello spareggio di un anno fa. Vietato sbagliare giovedì alle 20 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), primo round che precede il ritorno in programma giovedì 28 agosto al Mapei Stadium. Un match introdotto da Stefano Pioli ai microfoni di Sky.



Come sta la squadra?

"Ci approcciamo con tutta l’energia e l’entusiasmo possibile. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato e la squadra ha lavorato bene. Pensiamo di essere pronti, quello che conta sarà il campo".



Quanto può pesare che il Polissya abbia già giocato più partite?

"Non dobbiamo avere questi pensieri e non deve essere il nostro atteggiamento. Stiamo bene e pensiamo a questa gara da luglio. Abbiamo cinque cambi a disposizione, lavoriamo solo da 40 giorni ma sono sufficienti per avere idee e uno stile di gioco. Dovremo farlo con forza e convinzione".



Rotan ha detto che la Fiorentina può arrivare in finale e vincere…

"Il loro allenatore è furbo (ride, ndr)… Ognuno ha la propria strategia, lui è un bravo allenatore e loro sono una buona squadra. Sono equilibrati e hanno qualità con ben 7 mancini tra i titolari. Ma noi pensiamo alla nostra crescita e a superare questo preliminare. Non sarà una gara semplice, ma siamo preparati ed è normale che ci siano delle difficoltà da superare di squadra".



Che progetto sta nascendo con Pioli?

"Sta nascendo con la collaborazione del club e dello staff. Vogliamo alzare il tasso tecnico e le ambizioni. Ci vuole tempo, stiamo lavorando bene e la società ha mantenuto giocatori base come De Gea, Dodo, Kean, Mandragora e altri. Dobbiamo alzare il livello: se ci riusciremo in questa sessione di mercato bene, altrimenti lo faremo più avanti. Questo percorso richiede energia e motivazioni".



Ha detto che le vengono i brividi al pensiero di regalare un trofeo a Davide Astori...

"Manchiamo da troppo tempo per un traguardo del genere. Non vorrei cadere nel banale, ma Davide è sempre con me e ora ancora di più. Sarebbe un sogno, ma iniziamo a giocare e a crescere di squadra. Ho trovato un gruppo disponibile e ora dimostriamolo sul campo".



Le piace Piccoli (attaccante destinato alla Fiorentina, ndr)?

"Non parliamo di mercato, siamo qui per giocare. Purtroppo le tempistiche di mercato vanno in disaccordo con quelle degli allenatori. Continuiamo a non capire perché le date siano queste, ma dobbiamo accettarlo. Lavoriamo con chi abbiamo a disposizione e non parliamo di mercato".

Pioli in conferenza: "Beltran out dai convocati per motivi di mercato"

L'allenatore viola ha poi proseguito la sua analisi nella classica conferenza stampa della vigilia: "Se c'è stato da lavorare sulle motivazione? No, vorrebbe dire che siamo messi male, e non è così. È da quando abbiamo iniziato ad allenarci che avevamo questa data ben stampata in mente". Dunque sulla preparazione: "Abbiamo lavorato sulle idee di gioco e sugli equilibri, non sulle motivazioni. La Conference è un'occasione per dimostrare il nostro valore, e per giocare in Europa, che è sempre importante. Se vogliamo salire di livello dobbiamo restare in Europa, con ambizione, e la nostra Europa, ora, è la Conference. Formazione? Nelle amichevoli ho fatto dei test". Su Kean, Dzeko e Gudmundsson tutti insieme: "C'è tempo per provare, ma credo che l'alchimia possa nascere bene". E conferma: "Beltran out dai convocati per motivi di mercato". Con lui anche il capitano Ranieri: "Se ci sentiamo i favoriti come il Chelsea l'anno scorso? La stagione deve ancora iniziare, sulla carta siamo forti, sicuramente, certo ci sono anche il Palace o squadre tedesche. Intanto sono sicuro che domani faremo bene, sicuramente c'è tanta voglia di vincere e fare una stagione incredibile".