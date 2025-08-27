Fiorentina-Polissya, Pioli: "Qualcosa a livello di formazione cambierò"
Stefano Pioli ha presentato la gara di ritorno dei playoff di Conference League per la Fiorentina, in programma giovedì alle 20 contro gli ucraini del Polissya (LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW): "Sicuramente farò qualche cambio di formazione - ha detto -. Sono d'accordo con Italiano, il mercato ancora aperto non ha senso. Comuzzo? Ha rifiutato l'Al-Hilal, è un grande professionista". Fazzini: "Non vedo l'ora di esordire al Franchi"
Quarto anno di Conference. Sentite la responsabilità di partire da favoriti?
"Ci sono tante squadre forti, è normale che la Conferemce sia un obiettivo ma non deve essere un peso, ma anzi uno stimolo in più. Faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo"
Mi sembra di riascoltare le parole di Kean...
"Come ha detto lui la Fiorentina è una grande famiglia. Viviamo in un mondo fantastico, in questo centro sportivo incredibile. Siamo tutti contenti di essere qua, non rimane che dare il massimo e dimostrarlo sul campo"
La Fiorentina sta puntando su giovani e italiani. Anche questo ti ha aiutato ad accettare la Fiorentina? Ti aiuta anche in ottica nazionale?
"Siamo tanti ragazzi italiani giovani, all'interno del gruppo questa cosa conta. Siamo molto uniti anche fuori dal campo e questo è importante. La Fiorentina l'ho scelta a prescindere perché è sempre stato il mio sogno e anche il progetto mi convinceva. Per quanto riguarda la Nazionale vedremo più avanti, sarebbe sicuramente una soddisfazione"
Mi racconti le tue prime impressioni?
"È sempre stato il mio sogno vestire questa maglia. Sono stato accolto nel migliore dei modi come se fossi qui da anni, sia parte della società che del gruppo. Non chiedo di meglio per quest'inizio, non vedo l'ora che si entri nel clou della stagione. Non vedo l'ora di esordire anche al Franchi davanti ai nostri tifosi"
Dove ti piace più giocare?
"Sia come mezzala che come trequartista. Partire dalla sinistra per poi accentrarmi e provare dribbling, assist o tiro in porta. Poi ho ricoperto anche altri ruoli del centrocampo"
È complicato gestire i ragazzi durante il mercato...
"Non si capisce perché il mercato deve finire l'1 settembre dopo alcune gare ufficiali quando il campionato scorso è finito a fine maggio. Diventa complicato perché alleni per un mese una squadra e negli ultimi 15 giorni la squadra cambia 5-6 elementi, e vuol dire quasi non avere lavorato. Noi allenatori è tanto che lo diciamo, ma ci sono situazioni che non possiamo controllare e ci adattiamo"
Come si inserisce Piccoli? Ci spiega un po' le sue caratteristiche...
"Siamo riusciti ad avere cinque giocatori offensivi di ottimo livello. Il più delle volte giocheremo con due, ma possiamo giocare anche con 3. Piccoli può giocare da solo o da seconda punta, ha un gran tiro, è un giocatore completo e abbiamo un reparto offensivo dove posso provare diverse soluzioni e cercare di dare imprevedibilità"
È arrivata l'offerta per Comuzzo: ha parlato col ragazzo? Ha paura di perderlo, che le ha detto?
"Quando arrivano situazioni del genere l'agente informa il giocatore e il club e quindi il ragazzo ha avuto dei pensieri. Ma ha comunicato poca fa che non ha intenzione di accettare, è un ragazzo dal punto di vista caratteriale di ottimo spessore"
Ha una rosa attrezzata per tutte le competizioni o si aspetta qualcosa negli ultimi giorni di mercato?
"Sono stato chiaro: se riusciamo ad alzare il livello ci faremo trovare pronti, se riusciremo a trovare giocatori più funzionali lo faremo, ma è vero anche che non dobbiamo prendere tanto per prendere. Non voglio una rosa lunga, credo qualcosa possa succedere in questi giorni"
Dare continuità oppure pensare a qualche cambio?
"Sicuramente qualche cambio lo farò, perché sarà la terza partita in una settimana e domenica sarà la quarta trasferta di fila. Farò qualche cambio perché sono sicuro di avere una rosa di buon livello e la squadra che scenderà in campo sarà preparata per superare questo passaggio"
È cominciata bene la Conference della Fiorentina. Dopo un risultato come quello dell'andata, come si lavora sulla testa dei ragazzi per non farli pensare 'Beh, abbiamo già vinto...'?
"Non ci deve essere quel rischio perché abbiamo giocato solo il primo tempo e sappiamo quanto il calcio possa essere imprevedibile. Chiaro che abbiamo un buon vantaggio e conosciamo meglio gli avversari, ma anche loro ci conoscono bene e ci aspettiamo qualche differenza. Abbiamo la qualificazione in mano, ma dobbiamo stringerla in pugno con una partita di qualità"
Come vede Pongracic? Mandragora è ancora nel progetto Fiorentina o si sta distaccando causa rinnovo?
Pioli: "Pongracic ha delle potenzialità importanti perché è un difensore completo. Ci lavoro tanto perché mi aspetto tanto, sta crescendo ma ha ancora margini e tanto passa dal suo atteggiamento. L'affidabilità è la cosa principale e va allenata. Mandragora è dentro al 100%, è stato l'unico con Fortin ad avere un problema che non gli ha permesso di giocare con continuità"
Questi giorni l'hanno fatta riflettere sul perché del cambio di prestazione?
Pioli: "Giusti gli elogi dopo giovedì e giuste le critiche dopo domenica. Su tante situazioni possiamo fare meglio e ci siamo preparati su quello"
Cosa ne pensa dell'arbitro che parla al pubblico? È favorevole alla chiamata del Var dell'allenatore?
Pioli: "Che l'arbitro possa spiegare la decisione è bello, credo sia giusta. Io sono per avere più tempo effettivo possibile, se iniziamo anche noi a chiamare il Var ho paura che si perda altro tempo. Andrei avanti così, non vedo la necessità. Il Var interviene solo su chiaro ed evidente errore, forse su questo c'è stato abuso"
Come è andato il tuo ambientamento?
Fazzini: "Mi sto trovando benissimo, mi hanno accolto tutti nel migliore dei modi. Non potevo chiedere di meglio per quest'inizio, allo stesso tempo ho voglia di giocare, farvi vedere e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati"
Come ha trovato Sabiri? Può starci nella sua Fiorentina?
Pioli: "All'inizio non era dentro il nostro percorso, poi per necessità l'abbiamo tirato dentro. Si è comportato benissimo, credo abbia buone qualità, soprattutto da mezzala. Sta facendo bene e domani starà con noi, non so dirti cosa accadrà negli ultimi giorni di mercato"
Quanto è difficile lavorare a mercato aperto? Quanto conta la partita di domani?
Pioli: "Non è solo difficile lavorare così, è sbagliato. Non si capisce perché un mercato deve continuare con le partite che cominciano. I campionati finiscono a maggio, c'è tutto il tempo a disposizione e noi non capiamo perché si vada in fondo con le partite in mezzo. Nel mio gruppo, al di là della situazione di Comuzzo, ho visto grande attenzione. Non ho dovuto fare dei richiami particolari, vogliamo arrivare in fondo alla Conference. Se non passiamo domani iniziamo una stagione all'indietro, il mercato ora non ci interessa. Però è inevitabile che bisogna cambiare qualcosa, quello che dice Italiano lo pensano tutti gli allenatori. Ma non capisco neanche i vantaggi per i club"
Si aspetta qualche accorgimento dall'avversario? Cosa cambia per un allenatore come lei vivere un momento in cui il calcio sta avendo una dimensione sempre più globale?
Pioli: "Il loro allenatore è un ottimo allenatore, all'andata siamo stati bravi a togliere loro le giocate a inizio azione. Dovremo essere attenti perché sicuramente qualcosa cambieranno, non tanto nel sistema quanto nelle soluzioni in più, per stravolgere i nostri equilibri. È molto stimolante giocare in Europa e incontrare allenatori diversi perché c'è sempre possibilità di imparare qualcosa. I risultati in Champions sono l'emblema che noi non siamo davanti, non bisogna sottovalutare nessuno. Il gioco del calcio è semplice, ma non così semplice"
Come si prepara un ritorno dopo aver vinto 3-0? Ci racconti le emozioni dell'andata?
Fazzini: "Giocare con questa maglia è sempre bello, farlo a livello europeo è una soddisfazione. Domani sarà una gara a sé, partiamo dallo 0-0 e giocheremo per vincere e fare quello che abbiamo preparato"
Ci conferma che Fortini sarà un nome per la prossima Fiorentina? Dove lo vede?
Pioli: "È stato l'unico giocatore che si è presentato reduce da un infortunio, ora sta bene. Un ragazzo interessante, con delle buone qualità tecniche, una buona velocità e può giocare sia a destra che a sinistra. Credo possa rimanere con noi per crescere"
In allenamento stai prendendo qualcosa da Gudmundsson? Come è il vostro rapporto?
Fazzini: "È un bravissimo ragazzo, abbiamo un bellissimo rapporto. Siamo simili, vedo di imparare da come gioca, ma guardo anche altri per crescere. E credo la stessa cosa fa lui. La competizione serve nel gruppo per alzare il livello, per tirare fuori quel qualcosa in più che ci serve"
Qual è la cosa prioritaria in questo momento da mettere in moto?
Pioli: "Nella partita sono tante le situazioni ed è lì che dobbiamo migliorare. È un bene adesso giocare tanto, perché ci dicono a che livello siamo nelle varie situazioni. Giovedì scorso abbiamo giocato con un livello di qualità più alto, domenica più basso a livello tecnico e di lucidità, non abbiamo fatto le migliori scelte possibili. Strada facendo capiremo dove insistere un po' di più, adesso mi sto occupando degli equiibri della squadra"
La convince Fagioli da regista basso o lo vede anche in altri ruoli?
Pioli: "Secondo me è un costruttore di gioco perché è dinamico, vede la giocata, è bravo tecnicamente. Possiamo costruire con un solo centrocampista e lui lo vedo il più adatto, ma possiamo farlo anche giocando 3+2. Adesso si è sicuramente completato il reparto offensivo, ho la fortuna di avere giocatori come Fazzini e Gudmundsson che possono giocare anche da mezzala. Fagioli ha le qualità per muovere bene palla, vedo lui al centro del gioco"
Ti senti trequartista o puoi ricoprire anche altri ruoli?
Fazzini: "Domani spero di far parte della partita. Posso ricoprire più ruoli, sarà il mister a decidere dove farmi giocare. Io ci metterò il massimo impegno e disponibilità, noi vogliamo comandare la partita e non abbiamo ruoli fissi in campo: dobbiamo muoverci, poi anche in base alle partite si determina il ruolo che abbiamo in campo"
Hai fatto una scelta sul portiere? Ti aspetti ancora qualcosa sul mercato?
Pioli: "Nessuno di voi sta parlando della partita di domani, ma il passaggio del turno è ancora da conquistare. Metterò in campo la formazione migliore, in porta sceglierò domani. Sul mercato mancano gli ultimi giorni, vediamo cosa può succedere. Sono stato chiaro, se si può alzare il livello lo faremo altrimenti rimaniamo così"
Sentite un po' il ruolo da favorita?
Fazzini: "La Conference è sicuramente un obiettivo, non vediamo se siamo favoriti o meno perché ci sono altre squadre forti. Saranno partite complicate e dovremo affrontarle nel migliore dei modi. Anche fossimo favoriti questa cosa non ci deve condizionare"
Cosa aggiunge Piccoli al reparto offensivo?
Pioli: "Sicuramente un innesto importante, ci dà ancora più possibilità offensive: caratteristiche sia di profondità sia di gestione della palla, può giocare solo o con un altro attaccante, ha capacità tecniche e fisiche. La società ha fatto un bell'investimento, lui è arrivato con grande energia e vogliamo che vengano a Firenze con quest'atteggiamento. È arrivato nel momento giusto"
Stai pensando a cambiare molto in vista del Torino o cambierai poco?
Pioli: "Qualcosa cambierò. A Cagliari ho cercato di dare continuità, ma quella di domani sarà la terza trasferta in una settimana, domenica avremo la quarta. Sono convinto di avere un'ottima squadra di 22-23 giocatori, ma non cambierò l'atteggiamento. Kean non ci sarà, saremo comunque una squadra equilibrata per affrontare questa partita"
Cosa ha capito dei primi mesi alla Fiorentina?
Fazzini: "Siamo un club importante, è normale ci sia concorrenza per giocarsi il posto e questa cosa mi stimola ancora di più"
Come sta Dzeko e cosa le sta chiedendo?
Pioli: "Edin sta bene, ha avuto qualche problemino ma ora è pronto per giocare. È più un centravanti di manovra che di profondità, ma ha un'intelligenza tale da fare sia l'uno che l'altro. Le squadre si costruiscono mettendo in campo diverse caratteristiche".
Domenica c'è il Torino in campionato
Dopo l'esordio con il Cagliari terminato 1-1, domenica la Fiorentina farà visita al Torino di Baroni. Fischio d'inizio in programma alle 18:30.