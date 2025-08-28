Stefano Pioli ha presentato la gara di ritorno dei playoff di Conference League per la Fiorentina, in programma alle 20 contro gli ucraini del Polissya (LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW): "Sicuramente farò qualche cambio di formazione - ha detto -. Sono d'accordo con Italiano, il mercato ancora aperto non ha senso. Comuzzo? Ha rifiutato l'Al-Hilal, è un grande professionista". Fazzini: "Non vedo l'ora di esordire al Franchi"