14' - Raddoppia il Polissya: gran gol di Andriyevskyi
Pablo Mari respinge corto un colpo di testa su cross dalla destra, Andriyevskyi al volo beffa ancora De Gea con una gran conclusione
Al Mapei la Fiorentina affronta il ritorno del playoff di Conference League. La squadra di Pioli riparte dal 3-0 conquistato fuori casa contro il Polissya. Gioca Dzeko dal 1' con Fazzini e Ndour nel tridente. In difesa spazio a Viti, Fagioli con Mandragora. Diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
2' Nazarenko, 14' Andriyevskyi
FIORENTINA (3-4-3): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodò, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini, Dzeko, Ndour. All. Pioli
POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Sarapiy, Chobotenko, Mykaylichenko; Talles Costa, Babenko, Andryievski; Nazarenko, Filippov, Hutsuliak. All. Rotan.
16' - In questo momento la Fiorentina ha un solo gol di vantaggio rispetto al 3-0 maturato all'andata
6' - Adesso la Fiorentina prova a riorganizzarsi, la squadra di Pioli ha ancora un buon margine dopo il 3-0 dell'andata
Alla prima azione d'attacco gli ospiti passano, disattenzione di De Gea che esce male su una verticalizzazione avversaria, si inserisce Nazarenko che supera il portiere viola e deposita in rete
Squadre in campo, quasi tutto pronto per Fiorentina-Polissya
Sciolti anche gli ultimi dubbi in porta da parte di Pioli, con De Gea che parte dal primo minuto, solo panchina per il giovane Martinell
Prima da titolare in maglia Viola per Edin Džeko, il nuovo numero 9 Viola era entrato a partita in corso nella gara d'andata.
Il trofeo della Conference League, che ha un'altezza di 57,5 cm e un peso di 11 kg. I vincitori dell'edizione 2025/26 guadagnano anche un posto nella fase campionato di Europa League 2026/27, se non si sono qualificati attraverso le competizioni nazionali.
La finale di Conference League si giocherà alla RB Arena di Lipsia il 27 maggio 2026. Lo stadio, con una capienza di 47.000 posti, ha ospitato cinque partite della Coppa del Mondo FIFA 2006 e quattro di UEFA EURO 2024, tra cui l'emozionante 1-1 tra Croazia e Italia nel Gruppo B.
Stefano Pioli ha presentato la gara di ritorno dei playoff di Conference League per la Fiorentina, in programma alle 20 contro gli ucraini del Polissya (LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW): "Sicuramente farò qualche cambio di formazione - ha detto -. Sono d'accordo con Italiano, il mercato ancora aperto non ha senso. Comuzzo? Ha rifiutato l'Al-Hilal, è un grande professionista". Fazzini: "Non vedo l'ora di esordire al Franchi"
Pioli cambia qualcosa rispetto al match d'andata. Gioca Dzeko come riferimento più avanzato nel tridente completato da Fazzini e Ndour. Fagioli a centrocampo con Mandragora, Comuzzo in difesa
La Fiorentina ipoteca l'accesso in Conference vincendo l’andata del playoff con gli ucraini del Polissya. Kean protagonista nel bene e nel male: dopo 8’ costringe all’autogol Kudryk, con un destro da fuori che carambola sul palo e sulla schiena del portiere prima di entrare in rete; alla mezz’ora serve l’assist a Gosens per il 2-0 ma prima dell’intervallo si fa espellere per un fallo di reazione. Nella ripresa Gudmundsson la chiude. Ritorno il 28 agosto, senza Kean squalificato
L’Ucraina è la nazione contro le cui squadre la Fiorentina ha giocato più partite senza mai perdere nelle competizioni europee: 11, per un bilancio di sette vittorie (compresa quella per 3-0 nell’andata dei playoff contro il Polissya Zhitomir) e quattro pareggi.
In tutte le ultime sette doppie sfide a eliminazione diretta in cui ha vinto la gara di andata di una competizione europea, la Fiorentina si è poi qualificata al turno successivo: tutte e sette in Conference League (inclusi Preliminari), l’ultima ai quarti di finale della scorsa edizione.
La Fiorentina è imbattuta da 14 match casalinghi nella competizioni europee (9 vittorie, 5 pareggi) - l’ultima sconfitta interna della Viola risale al maggio 2023, contro il Basilea (1-2) - anche se ha pareggiato le due più recenti; la squadra toscana non ha mai chiuso in parità tre sfide consecutive davanti al proprio pubblico in queste competizioni.
In ben 16 delle ultime 17 partite disputate contro avversarie italiane nelle competizioni europee, le squadre ucraine non hanno trovato la via del gol; fa eccezione nel parziale lo Shakhtar Donetsk contro la Roma nel match perso per 1-2 il 18 marzo 2021.
A partire dallo scorso marzo, soltanto Kenan Yildiz ha preso parte a più gol (11) rispetto a Rolando Mandragora tra i giocatori della Serie A considerando tutte le competizioni: 10 (sette reti, tre assist), come Lautaro Martínez e Riccardo Orsolini.
