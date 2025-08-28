Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fiorentina-Polissya, il risultato in diretta LIVE

live CONFERENCE

Al Mapei la Fiorentina affronta il ritorno del playoff di Conference League. La squadra di Pioli riparte dal 3-0 conquistato fuori casa contro il Polissya. Gioca Dzeko dal 1' con Fazzini e Ndour nel tridente. In difesa spazio a Viti, Fagioli con Mandragora. Diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

SORTEGGIO CHAMPIONS, LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE

FIORENTINA-POLISSYA 0-2

2' Nazarenko, 14' Andriyevskyi

 

FIORENTINA (3-4-3): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodò, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini, Dzeko, Ndour. All. Pioli
 

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Sarapiy, Chobotenko, Mykaylichenko; Talles Costa, Babenko, Andryievski; Nazarenko, Filippov, Hutsuliak. All. Rotan.

LIVE

16' - In questo momento la Fiorentina ha un solo gol di vantaggio rispetto al 3-0 maturato all'andata

GOL!

14' - Raddoppia il Polissya: gran gol di Andriyevskyi

Pablo Mari respinge corto un colpo di testa su cross dalla destra, Andriyevskyi al volo beffa ancora De Gea con una gran conclusione

6' - Adesso la Fiorentina prova a riorganizzarsi, la squadra di Pioli ha ancora un buon margine dopo il 3-0 dell'andata

GOL!

2' Polissya in vantaggio: gol di Nazarenko

Alla prima azione d'attacco gli ospiti passano, disattenzione di De Gea che esce male su una verticalizzazione avversaria, si inserisce Nazarenko che supera il portiere viola e deposita in rete

calcio d'inizio!

Fiorentina-Polissya 0-0

Squadre in campo, quasi tutto pronto per Fiorentina-Polissya

Pioli osserva il riscaldamento della sua squadra

Sciolti anche gli ultimi dubbi in porta da parte di Pioli, con De Gea che parte dal primo minuto, solo panchina per il giovane Martinell

statistiche

Prima da titolare in maglia Viola per Edin Džeko, il nuovo numero 9 Viola era entrato a partita in corso nella gara d'andata.

Cosa guadagna chi vince l'Europa League

Il trofeo della Conference League, che ha un'altezza di 57,5 cm e un peso di 11 kg. I vincitori dell'edizione 2025/26 guadagnano anche un posto nella fase campionato di Europa League 2026/27, se non si sono qualificati attraverso le competizioni nazionali.

Champions, le avversarie delle italiane

  • INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)
  • ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)
  • JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa),Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)
  • NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori)

Dove si giocherà la finale di Conference

La finale di Conference League si giocherà alla RB Arena di Lipsia il 27 maggio 2026. Lo stadio, con una capienza di 47.000 posti, ha ospitato cinque partite della Coppa del Mondo FIFA 2006 e quattro di UEFA EURO 2024, tra cui l'emozionante 1-1 tra Croazia e Italia nel Gruppo B.

Il sorteggio di Champions League

A Montecarlo si svela la fase campionato della Champions League 2025-2026. Presenti le italiane Inter (1^ fascia), Atalanta e Juventus (2^) e Napoli (3^) che conosceranno le proprie avversarie nelle partite da settembre a gennaio

Sorteggi Champions LIVE: le avversarie delle italiane

Sorteggi Champions LIVE: le avversarie delle italiane

Vai al contenuto

La conferenza stampa di Pioli

Stefano Pioli ha presentato la gara di ritorno dei playoff di Conference League per la Fiorentina, in programma alle 20 contro gli ucraini del Polissya (LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW): "Sicuramente farò qualche cambio di formazione - ha detto -. Sono d'accordo con Italiano, il mercato ancora aperto non ha senso. Comuzzo? Ha rifiutato l'Al-Hilal, è un grande professionista". Fazzini: "Non vedo l'ora di esordire al Franchi"

Pioli: 'Qualcosa a livello di formazione cambierò'

Pioli: 'Qualcosa a livello di formazione cambierò'

Vai al contenuto

La formazione della Fiorentina in grafica

Fiorentina, le scelte di formazione

Pioli cambia qualcosa rispetto al match d'andata. Gioca Dzeko come riferimento più avanzato nel tridente completato da Fazzini e Ndour. Fagioli a centrocampo con Mandragora, Comuzzo in difesa

Così era finita all'andata

La Fiorentina ipoteca l'accesso in Conference vincendo l’andata del playoff con gli ucraini del Polissya. Kean protagonista nel bene e nel male: dopo 8’ costringe all’autogol Kudryk, con un destro da fuori che carambola sul palo e sulla schiena del portiere prima di entrare in rete; alla mezz’ora serve l’assist a Gosens per il 2-0 ma prima dell’intervallo si fa espellere per un fallo di reazione. Nella ripresa Gudmundsson la chiude. Ritorno il 28 agosto, senza Kean squalificato

Polissya-Fiorentina LIVE: le formazioni ufficiali e il risultato

Polissya-Fiorentina LIVE: le formazioni ufficiali e il risultato

Vai al contenuto

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-4-3): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodò, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini, Dzeko, Ndour. All. Pioli

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Sarapiy, Chobotenko, Mykaylichenko; Talles Costa, Babenko, Andryievski; Nazarenko, Filippov, Hutsuliak. All. Rotan.

Statistiche e curiosità

L’Ucraina è la nazione contro le cui squadre la Fiorentina ha giocato più partite senza mai perdere nelle competizioni europee: 11, per un bilancio di sette vittorie (compresa quella per 3-0 nell’andata dei playoff contro il Polissya Zhitomir) e quattro pareggi.

Fiorentina sempre qualificata nelle ultime 7 in cui ha vinto l'andata

In tutte le ultime sette doppie sfide a eliminazione diretta in cui ha vinto la gara di andata di una competizione europea, la Fiorentina si è poi qualificata al turno successivo: tutte e sette in Conference League (inclusi Preliminari), l’ultima ai quarti di finale della scorsa edizione.

Fiorentina imbattuta da 14 gare in casa in competizioni europee

La Fiorentina è imbattuta da 14 match casalinghi nella competizioni europee (9 vittorie, 5 pareggi) - l’ultima sconfitta interna della Viola risale al maggio 2023, contro il Basilea (1-2) - anche se ha pareggiato le due più recenti; la squadra toscana non ha mai chiuso in parità tre sfide consecutive davanti al proprio pubblico in queste competizioni.

In 16 delle ultime 17 squadre ucraine senza gol contro italiane

In ben 16 delle ultime 17 partite disputate contro avversarie italiane nelle competizioni europee, le squadre ucraine non hanno trovato la via del gol; fa eccezione nel parziale lo Shakhtar Donetsk contro la Roma nel match perso per 1-2 il 18 marzo 2021.

Da marzo solo Yildiz meglio di Mandragora quanto a partecipazioni a gol

A partire dallo scorso marzo, soltanto Kenan Yildiz ha preso parte a più gol (11) rispetto a Rolando Mandragora tra i giocatori della Serie A considerando tutte le competizioni: 10 (sette reti, tre assist), come Lautaro Martínez e Riccardo Orsolini.

Calcio: altre notizie

Napoli-Hojlund, accordo verbale con lo United

Calciomercato

Napoli e Manchester United hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Hojlund....

Moratti in lieve miglioramento: le news

milano

Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva per una polmonite all'Istituto Humanitas di...

Fiorentina-Polissya 0-2 LIVE: segna Andriyevskyi

live CONFERENCE

Al Mapei la Fiorentina affronta il ritorno del playoff di Conference League. La squadra di Pioli...

Jashari, frattura del perone: 8 settimane out

Serie A

Frattura composta del perone per Ardon Jashari che ha subito un colpo durante l'allenamento di...

Fiorentina, incontro con il Venezia per Nicolussi

Calciomercato

La Fiorentina vuole Nicolussi Caviglia e nelle prossime ore ha in programma un incontro con il...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE