Le probabili formazioni di Fiorentina-Polissya

Fiorentina-Polissya, le probabili formazioni del Playoff di Conference League
Pioli riparte dal 3-0 dell'andata e fa grande turnover, come annunciato. Davanti, con Kean squalificato, gioca Dzeko supportato da Ndour e Fazzini. In difesa Viti titolare, con Martinelli in porta. Riposa anche Gosens: a sinistra Parisi dal 1'. La partita LIVE giovedì 28 agosto alle 20 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW
- Portiere: MARTINELLI
- Difensore centrale di destra: RANIERI
- Difensore centrale: PABLO MARI
- Difensore centrale di sinistra: VITI
- Esterno destro: DODO
- Centrocampista centrale: RICHARDSON
- Centrocampista centrale: MANDRAGORA
- Esterno sinistro: PARISI
- Trequartista: NDOUR
- Trequartista: FAZZINI
- Centravanti: DZEKO
- Grande turnover, come annunciato da Pioli. Davanti il cambio è obbligato, vista la squalifica di Kean (due giornate dopo il fallo di reazione da rosso all'andata): gioca Dzeko con Ndor e Fazzini alle sue spalle
- In difesa Viti dal 1', con Ranieri e Pablo Mari. Riposa De Gea, protagonista all'andata: tra i pali Martinelli
- Dodo confermato a destra, Parisi al posto di Gosens a sinistra; Richardson-Mandragora in mezzo
- POLISSYA (4-3-3, la probabile formazione): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Mykaylichenko; Lednev, Babenko, Andryievski; Gutsulyak, Filippov, Krushynskyi. All. Rotan.