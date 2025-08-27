Le probabili formazioni di Fiorentina-Polissya

Pioli riparte dal 3-0 dell'andata e fa grande turnover, come annunciato. Davanti, con Kean squalificato, gioca Dzeko supportato da Ndour e Fazzini. In difesa Viti titolare, con Martinelli in porta. Riposa anche Gosens: a sinistra Parisi dal 1'. La partita LIVE giovedì 28 agosto alle 20 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW