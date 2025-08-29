La Fiorentina di Stefano Pioli ha scoperto le avversarie che dovrà affrontare nel girone unico di Conference League. Evitato il Crystal Palace, la Viola ha pescato il Rapid dalla prima fascia. Oltre al club austrico le altre due trasferte sono in Germania con il Mainz e in Svizzera con il Losanna. In casa, invece, ci saranno Dinamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomouc

