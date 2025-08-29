Conference League, le avversarie della Fiorentina: SK Rapid, Dinamo Kiev e Mainz
La Fiorentina di Stefano Pioli ha scoperto le avversarie che dovrà affrontare nel girone unico di Conference League. Evitato il Crystal Palace, la Viola ha pescato il Rapid dalla prima fascia. Oltre al club austrico le altre due trasferte sono in Germania con il Mainz e in Svizzera con il Losanna. In casa, invece, ci saranno Dinamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomouc
- RAPID VIENNA (Austria)
- in trasferta
- La Fiorentina ha perso solo una delle quattro sfide contro il Rapid Vienna nelle principali competizioni europee (1P), segnando ben 11 reti e subendo solo quattro in questo parziale; l’ultima volta che la Viola ha affrontato la squadra austriaca risale ai Play-Off della Conference League 2023/24 (sconfitta 0-1 all’andata, vittoria per 2-0 al ritorno).
- DINAMO KIEV (Ucraina)
- in casa
- La Fiorentina è imbattuta nei sei confronti precedenti contro la Dinamo Kiev in competizioni europee (3V, 3N), mantenendo la porta inviolata in quattro di queste sei occasioni, inclusa la più recente (2-0 nel ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2014/15).
- MAINZ (Germania)
- in trasferta
- Primo confronto nelle principali competizioni europee tra Fiorentina e Mainz. La Viola è rimasta in cinque delle ultime otto gare contro avversarie tedesche in Europa (2V, 3N) dopo che aveva perso ognuno dei primi quattro incontri.
- AEK ATENE (Grecia)
- in casa
- La Fiorentina ha incontrato in una sola occasione l’AEK Atene in competizioni europee, pareggiando 1-1 nella fase a gironi della Coppa UEFA 2007/08.
- SIGMA OLOMOUC (Rep. Ceca)
- in casa
- La Fiorentina è rimasta imbattuta nei nove precedenti contro formazioni ceche in competizioni europee (6V, 3N) con un punteggio aggregato di 15-4 – incluse le gare di qualificazione (vs Slavia Praga in Champions League nel 2008/09).
- LOSANNA (Svizzera)
- in trasferta
- Prima sfida in assoluto tra la Fiorentina e il Losanna in competizioni europee, con la formazione viola che ha vinto sette delle prime 13 gare con avversarie svizzere in Europa (2N, 4P), incluse le due più recenti contro Basilea (3-1 nel match di ritorno in semifinale nel 2022/23) e San Gallo (4-2 nella fase a gironi nel 2024/25) entrambe in trasferta in Conference League