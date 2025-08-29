Europa League, calendario Bologna: partite e avversarie del girone

Per i rossoblù c'è l'Aston Villa in trasferta come ostacolo principale nella sua League Phase. La squadra di Italiano affronterà lontano dal Dall'Ara anche Maccabi Tel Aviv, FCSB e Celta Vigo. In casa, invece, ci saranno Salisburgo, Celtic, Friburgo e Brann
- SALISBURGO (Austria)
- in casa
- ASTON VILLA (Inghilterra)
- in trasferta
- CELTIC (Scozia)
- in casa
- MACCABI TEL AVIV (Israele)
- in trasferta*
- FRIBURGO (Germania)
- in casa
- FCSB (Romania)
- in trasferta
- BRANN (Norvegia)
- in casa
- CELTA VIGO (Spagna)
- in trasferta