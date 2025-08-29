Europa League, calendario Roma: partite e avversarie del girone

Dall'urna di Montecarlo la Roma ha pescato due scozzesi, Rangers e Celtic, che affronterà entrambe in trasferta. Lontano dall'Olimpico affronterà anche Nizza e Panathinaikos. In casa, invece, la squadra di Gasperini ospiterà Lille, Viktoria Plzen, Midtjylland e Stoccarda
- LILLE (Francia)
- in casa
- RANGERS (Scozia)
- VIKTORIA PLZEN (Rep. Ceca)
- in casa
- CELTIC (Scozia)
- MIDTJYLLAND (Danimarca)
- in casa
- NIZZA (Francia)
- STOCCARDA (Germania)
- in casa
- PANATHINAIKOS (Grecia)
