Il calendario delle partite di Conference League

Giovedì 2 ottobre inizia la stagione della Conference League con la prima giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su NOW . Una l’italiana in campo: alle 21.00 Fiorentina-Sigma Olomuc. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa League e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Giovedì di grande calcio tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 2 ottobre la prima giornata della "League Phase" di Conference League, con tutte le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol , su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW. Alle 21.00 sarà il momento dell’esordio della Fiorentina in Conference League: i Viola affronteranno i cechi del Sigma Olomuc su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Massimo Gobbi. Inviata Vanessa Leonardi.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e LisaOffside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.