Il calendario delle partite di Conference League

Conference League, il calendario e gli orari delle partite della prima giornataguida tv
Giovedì 2 ottobre inizia la stagione della Conference League con la prima giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su NOW. Una l’italiana in campo: alle 21.00 Fiorentina-Sigma Olomuc. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa League e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Giovedì di grande calcio tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 2 ottobre la prima giornata della "League Phase" di Conference League, con tutte le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW. Alle 21.00 sarà il momento dell’esordio della Fiorentina in Conference League: i Viola affronteranno i cechi del Sigma Olomuc su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Massimo Gobbi. Inviata Vanessa Leonardi.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e LisaOffside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
"Dancing with the Europeans" la copertina di Europa league
La copertina che introduce gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del brano degli Suede "Dancing with the Europeans". Il singolo fa parte del loro decimo album in studio, "Antidepressants".
Conference League, il programma della 1^ giornata della League Phase
Giovedì 2 ottobre
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
DYNAMO KIEV-CRYSTAL PALACE
LOSANNA-BREIDABLIK
NOAH-RIJEKA
ZRINJSKI MOSTAR-LINCOLN RED
JAGIELLONIA-HAMRUM SPARTANS
LECH POZNAN-RAPID VIENNA
KUOPION PALLOSEURA-DRITA
OMONIA NICOSIA-MAINZ
RAYO VALLECANO-SHKENDIJA
- alle 21.00: FIORENTINA-SIGMA OLOMUC su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi, Diretta Gol Daniele Barone. Inviata Vanessa Leonardi
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
ABERDEEN-SHAKTAR DONETSK
SPARTA PRAGA-SHAMROCK ROVERS
AEK LARNACA-AZ ALKMAAR
LEGIA VARSAVIA-SAMSUNSPOR
CELJE-AEK ATENE
RAKOW CZESTOCHOWA-UNIVERSITATEA CRAIOVA
SHELBOURNE-HACKEN
SLOVAN BRATISLAVA-STRASBURGO
Gli studi di Sky Sport
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta