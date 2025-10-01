Il calendario delle partite di Conference League

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Conference League, il calendario e gli orari delle partite della prima giornata

guida tv

Giovedì 2 ottobre inizia la stagione della Conference League con la prima giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su NOW. Una l’italiana in campo: alle 21.00 Fiorentina-Sigma Olomuc. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa League e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Giovedì di grande calcio tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 2 ottobre la prima giornata della "League Phase" di Conference League, con tutte le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW. Alle 21.00 sarà il momento dell’esordio della Fiorentina in Conference League: i Viola affronteranno i cechi del Sigma Olomuc su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Massimo Gobbi. Inviata Vanessa Leonardi.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e LisaOffside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

"Dancing with the Europeans" la copertina di Europa league

La copertina che introduce gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del brano degli Suede "Dancing with the Europeans". Il singolo fa parte del loro decimo album in studio, "Antidepressants".

Conference League, il programma della 1^ giornata della League Phase

Giovedì 2 ottobre

  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

DYNAMO KIEV-CRYSTAL PALACE

LOSANNA-BREIDABLIK

NOAH-RIJEKA

ZRINJSKI MOSTAR-LINCOLN RED

JAGIELLONIA-HAMRUM SPARTANS

LECH POZNAN-RAPID VIENNA

KUOPION PALLOSEURA-DRITA

OMONIA NICOSIA-MAINZ

RAYO VALLECANO-SHKENDIJA

  • alle 21.00: FIORENTINA-SIGMA OLOMUC su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi, Diretta Gol Daniele Barone. Inviata Vanessa Leonardi
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ABERDEEN-SHAKTAR DONETSK

SPARTA PRAGA-SHAMROCK ROVERS

AEK LARNACA-AZ ALKMAAR

LEGIA VARSAVIA-SAMSUNSPOR

CELJE-AEK ATENE

RAKOW CZESTOCHOWA-UNIVERSITATEA CRAIOVA

SHELBOURNE-HACKEN

SLOVAN BRATISLAVA-STRASBURGO

Gli studi di Sky Sport

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

Calcio: altre notizie

Belotti operato al crociato: intervento riuscito

cagliari

L'attaccante è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento...

Italiano: "Miglioreremo, il lavoro paga sempre"

BOLOGNA-FRIBURGO

Dopo la sconfitta all'esordio in Inghilterra contro l'Aston Villa, il Bologna ospita il Friburgo...

Il calendario delle partite di Conference League

guida tv

Giovedì 2 ottobre inizia la stagione della Conference League con la prima giornata della "League...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 2 ottobre in campo per la seconda giornata di Europa League su Sky e in streaming su NOW....

Pioli: "Dobbiamo alzare il nostro livello"

Conference League

Alla vigilia dell'esordio casalingo in Conference League della Fiorentina contro il Sigma Olomouc...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE