Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in tv

I numeri di Fiorentina e Sigma Olomouc

Sarà il primo incontro europeo tra la Fiorentina e il Sigma Olomouc: la squadra italiana è imbattuta nelle precedenti nove partite contro squadre ceche (6V, 3N) e ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre partite di questo tipo. Il Sigma Olomouc ha affrontato quattro volte una squadra italiana in Europa, considerando tutte le competizioni: due sconfitte contro la Juventus nel 1992 in Coppa UEFA e un pareggio e una sconfitta contro l'Udinese nel 2000 in Intertoto. La Fiorentina ha vinto tutti i sette precedenti incontri casalinghi europei contro squadre della Repubblica Ceca (inclusa la Cecoslovacchia), subendo solo due reti e mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni. La Fiorentina ha vinto le ultime due partite in competizioni europee (nella fase di qualificazione a questa Conference League) e non ottiene tre successi consecutivi da ottobre-novembre 2023: due successi contro l'FK Cukaricki e uno contro il Genk. La Fiorentina potrebbe vincere la prima partita della fase a gironi di una competizione europea per due stagioni consecutive per la seconda volta nella sua storia, dopo i due successi in Europa League nel 2013/14 e nel 2014/15. La Fiorentina ha raggiunto almeno la semifinale in ciascuna delle sue tre partecipazioni alla Conference League (finale sia nel 2022/23 che nel 2023/24 e semifinale nel 2024/25), essendo l'unica squadra ad aver raggiunto più di una semifinale nella competizione. Il Sigma Olomouc si è qualificato per una competizione europea maggiore per la prima volta dalla Coppa UEFA 2004/05 (eliminato al primo turno dal Real Zaragoza); l'ultima trasferta in Italia risale al 1992, quando subì una sconfitta per 0-5 contro la Juventus negli ottavi di finale di Coppa UEFA. La Fiorentina ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 27 partite casalinghe di competizioni europee maggiori, dopo la sconfitta per 0-2 contro il Siviglia nella UEFA Europa League 2014/15: l'ultima squadra italiana ad aver raggiunto una serie più lunga è stata il Parma (29 partite dal 1994 al 2001).