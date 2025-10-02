Probabili formazioni Fiorentina - Sigma Olomouc

Appuntamento da non fallire per la Fiorentina all'esordio della Conference League al Franchi contro i cechi del Sigma Olomouc. Pioli si affida in attacco alla coppia Dzeko-Piccoli con Kean ancora squalificato. Fazzini in pole per una maglia a centrocampo mentre in difesa è pronto Viti per far riposare capitan Ranieri. Il match su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Fiorentina, la probabile formazione 3-4-1-2
FIORENTINA (3-4-1-2): de Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Fazzini; Dzeko, Piccoli. Allenatore Pioli
- Nessun turnover per Pioli a caccia di una vittoria per allontanare la crisi di risultati
- Ranieri in difesa lascia spazio a Viti
- Con Kean squalificato in attacco subito in campo Dzeko e Piccoli