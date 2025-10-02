Esplora tutte le offerte Sky
Probabili formazioni Fiorentina - Sigma Olomouc

Conference League

Appuntamento da non fallire per la Fiorentina all'esordio della Conference League al Franchi contro i cechi del Sigma Olomouc. Pioli si affida in attacco alla coppia Dzeko-Piccoli con Kean ancora squalificato. Fazzini in pole per una maglia a centrocampo mentre in difesa è pronto Viti per far riposare capitan Ranieri.  Il match su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LA PRIMA GIORNATA DI CONFERENCE LEAGUE SU SKY

Probabili formazioni
Fiorentina
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Mattia Viti
Mattia Viti
Difensore di sinistra
Fiorentina
Dodô
Dodô
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista centrale
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Esterno sinistro
Fiorentina
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
Trequartista
Fiorentina
Edin Dzeko
Edin Dzeko
Attaccante
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante

Fiorentina, la probabile formazione 3-4-1-2

FIORENTINA (3-4-1-2): de Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Fazzini; Dzeko, Piccoli. Allenatore Pioli

  • Nessun turnover per Pioli a caccia di una vittoria per allontanare la crisi di risultati
  • Ranieri in difesa lascia spazio a Viti
  • Con Kean squalificato in attacco subito in campo Dzeko e Piccoli

