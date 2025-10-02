Pioli: "Buona gara, ora bisogna alzare il livello"

L'allenatore della Fiorentina commenta la vittoria sul Sigma Olomuc in Conference, un successo che mancava dal 28 agosto: "E' stata una buona gara, gestita bene e la vittoria ci dà segnali positivi per il futuro". Sul gol di Piccoli: "E' importante che abbia segnato perché ci dà soluzioni importanti". Sulla squadra: "Siamo in ritardo in campionato, dobbiamo alzare il livello e c'è qualità e volontà per farlo"

Finalmente soddisfatto Stefano Pioli per la prestazione della squadra e per la vittoria ottenuta in Conference contro il Sigma Olomuc: " Vincere fa bene, era il nostro obiettivo di oggi, è stata una buona partita , l'abbiamo gestita bene, abbiamo fatto qualche errore ma lo spirito era giusto - dice - Abbiamo iniziato bene il girone, ora pensiamo a riprenderci in campionato". Felice anche per il gol di Piccoli : "Sappiamo che un attaccante cresce in fiducia attraverso i gol, è importante che Piccoli abbia segnato e sia stato penetrante con Dzeko tra le linee, ha meritato questo primo gol ed è un giocatore che ci dà soluzioni importanti".

"Dobbiamo alzare il livello, c'è la volontà e la qualità per farlo"

Una Fiorentina che pian piano sta assumendo una forma definitiva: "Le partite mi danno più spunti per scegliere la squadra successiva sicuramente, ma poi anche la strategia conta, l'avversario, l'importante è che si facciano trovare pronti - spiega - Il nostro inizio è stato complicato, ma questa vittoria ci dà dei segnali positivi per il futuro". Tatticamente parlando: "E' un po' che stiamo insistendo sulla struttura del 3 più 2 in costruzione, poi davanti dipende dalle partite, possiamo giocare in tre o in due, la cosa più importante è avere certi principi, essere compatti e proporre gioco, poi credo che ogni gara vada preparata bene nel tentativo di avere più soluzioni degli avversari". Una squadra che, nonostante l'inizio difficoltoso in campionato rimane compatta: "Quando i risultati negativi ci sono si dicono tante cose, siamo stati un po' carenti in qualità ma non in compattezza e nella volontà di fare bene le cose, il gruppo è unito e disponibile e stiamo lavorando per alzare il livello, ma c'è la volontà e le qualità per fare un buon lavoro".