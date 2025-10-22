Il calendario delle partite di Conference League

Conference League, il calendario e gli orari delle partite della seconda giornataguida tv
Giovedì 23 ottobre la Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche con Diretta Gol. La Fiorentina sarà in campo contro il Rapid Vienna alle 18.45. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
La copertina di Conference League sulle note di mew
"Ci vogliamo bene", la copertina di Europa League e Conference League, che aprirà gli studi del giovedì sera di Sky Sport, è sulle note e le immagini della live acustic version del brano "Quando nessuno ci vede", title track dell’EP di esordio della cantante mew.
Giovedì 23 ottobre
- alle 18.45: RAPID VIENNA-FIORENTINA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, Diretta Gol Antonio Nucera. Inviata Vanessa Leonardi
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
AEK-ABERDEEN
HACKEN-RAYO VALLECANO
BREIDABLIK-KUOPIO
SHAKHTAR DONETSK-LEGIA VARSAVIA
DRITA-OMONOIA
RIJEKA-SPARTA PRAGA
SHKENDIJA-SHELBOURNE
STRASBURGO-JAGIELLONIA
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
MAINZ-ZRINJSKI MOSTAR
AZ ALKMAAR-SLOVAN BRATISLAVA
CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA
HAMRUN SPARTANS-LOSANNA
LINCOLN-LECH POZNAN
SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV
SHAMROCK ROVERS-CELJE
SIGMA OLOMOUC-RAKOW
U CRAIOVA-NOAH
