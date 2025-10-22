Il calendario delle partite di Conference League

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Conference League, il calendario e gli orari delle partite della seconda giornata

guida tv

Giovedì 23 ottobre la Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche con Diretta Gol. La Fiorentina sarà in campo contro il Rapid Vienna alle 18.45. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

CONFERENCE LEAGUE: LE ULTIME NOTIZIE

Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 23 ottobre il secondo turno con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251. La Fiorentina giocherà contro il Rapid Vienna, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

La copertina di Conference League sulle note di mew

"Ci vogliamo bene", la copertina di Europa League e Conference League, che aprirà gli studi del giovedì sera di Sky Sport, è sulle note e le immagini della live acustic version del brano "Quando nessuno ci vede", title track dell’EP di esordio della cantante mew.

Conference League, il programma della terza giornata su Sky e NOW

Giovedì 23 ottobre

  • alle 18.45: RAPID VIENNA-FIORENTINA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, Diretta Gol Antonio Nucera. Inviata Vanessa Leonardi
  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

AEK-ABERDEEN

HACKEN-RAYO VALLECANO

BREIDABLIK-KUOPIO

SHAKHTAR DONETSK-LEGIA VARSAVIA

DRITA-OMONOIA

RIJEKA-SPARTA PRAGA

SHKENDIJA-SHELBOURNE

STRASBURGO-JAGIELLONIA

  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

MAINZ-ZRINJSKI MOSTAR

AZ ALKMAAR-SLOVAN BRATISLAVA

CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA

HAMRUN SPARTANS-LOSANNA

LINCOLN-LECH POZNAN

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV

SHAMROCK ROVERS-CELJE

SIGMA OLOMOUC-RAKOW

U CRAIOVA-NOAH

Gli studi di Conference League

  • dalle 18.00, dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan e Veronica Baldaccini
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

Calcio: altre notizie

Il calendario delle partite di Conference League

guida tv

Giovedì 23 ottobre la Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 23 ottobre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche...

Gasperini: "Col Plzen Cristante e Ndicka a riposo"

Europa League

L'allenatore giallorosso a Sky: "Cristante e Ndicka hanno sempre giocato e vogliamo sfruttare la...

Mariani arbitra Napoli-Inter, Lazio-Juve a Colombo

Serie A

Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare il big match della 8^ giornata di Serie A tra Napoli e Inter...

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in casa lo Slavia Praga, partita da seguire in diretta...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE