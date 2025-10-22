Il calendario delle partite di Conference League

Giovedì 23 ottobre la Conference League su Sky e in streaming su NOW . Le partite da seguire live anche con Diretta Gol. La Fiorentina sarà in campo contro il Rapid Vienna alle 18.45. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Conference League , tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 23 ottobre il secondo turno con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol , su Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251. La Fiorentina giocherà contro il Rapid Vienna , su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.