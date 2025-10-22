Rapid Vienna-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference LeagueConference League
Giovedì 23 ottobre, alle 18.45, la Fiorentina sarà ospite del Rapid Vienna per il secondo turno di Conference League. Pioli punta sul 3-5-2: in difesa c'è il terzetto Comuzzo-Marì-Viti, braccetto destro Fortini e dall'altro lato Parisi. In mezzo Mandragora, Nicolussi Cavigia e Ndour verso una maglia da titolare, davanti spazio alla coppia Dzeko-Piccoli. Out Kean e Gosens. Il match LIVE su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) in streaming su NOW
La probabile formazione di Pioli
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli
- In difesa Pioli sceglie il terzetto Comuzzo-Marì-Viti
- Sull'esterno destro c'è Fortini, dall'altro lato Parisi. In mezzo ci sono Mandragora, Nicolussi Cavigia e Ndour
- Davanti spazio alla coppia Dzeko-Piccoli
- Non ci saranno Kean e Gosens