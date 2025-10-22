Giovedì 23 ottobre, alle 18.45, la Fiorentina sarà ospite del Rapid Vienna per il secondo turno di Conference League. Pioli punta sul 3-5-2: in difesa c'è il terzetto Comuzzo-Marì-Viti, braccetto destro Fortini e dall'altro lato Parisi. In mezzo Mandragora, Nicolussi Cavigia e Ndour verso una maglia da titolare, davanti spazio alla coppia Dzeko-Piccoli. Out Kean e Gosens. Il match LIVE su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) in streaming su NOW