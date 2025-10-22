Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rapid Vienna-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League

Conference League
©IPA/Fotogramma

Giovedì 23 ottobre, alle 18.45, la Fiorentina sarà ospite del Rapid Vienna per il secondo turno di Conference League. Pioli punta sul 3-5-2: in difesa c'è il terzetto Comuzzo-Marì-Viti, braccetto destro Fortini e dall'altro lato Parisi. In mezzo Mandragora, Nicolussi Cavigia e Ndour verso una maglia da titolare, davanti spazio alla coppia Dzeko-Piccoli. Out Kean e Gosens. Il match LIVE su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) in streaming su NOW

Probabili formazioni
Fiorentina
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore di destra
pubblicità
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
difensore centrale
Fiorentina
Mattia Viti
Mattia Viti
difensore di sinistra
pubblicità
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
mezzala destra
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
centrocampista centrale
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
mezzala sinistra
pubblicità
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
esterno sinistro
Fiorentina
Edin Dzeko
Edin Dzeko
attaccante
pubblicità
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
attaccante

La probabile formazione di Pioli

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli

  • In difesa Pioli sceglie il terzetto Comuzzo-Marì-Viti
  • Sull'esterno destro c'è Fortini, dall'altro lato Parisi. In mezzo ci sono Mandragora, Nicolussi Cavigia e Ndour
  • Davanti spazio alla coppia Dzeko-Piccoli
  • Non ci saranno Kean e Gosens

Calcio: altre notizie

Stop di 3 mesi a trasferte tifosi Pisa e Verona

da "la nazione"

Come riporta il quotidiano toscano il Viminale avrebbe deciso misure severe dopo gli scontri tra...

Il calendario delle partite di Conference League

guida tv

Giovedì 23 ottobre la Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 23 ottobre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche...

Gasperini: "Col Plzen Cristante e Ndicka a riposo"

Europa League

L'allenatore giallorosso a Sky: "Cristante e Ndicka hanno sempre giocato e vogliamo sfruttare la...

Mariani arbitra Napoli-Inter, Lazio-Juve a Colombo

Serie A

Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare il big match della 8^ giornata di Serie A tra Napoli e Inter...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE