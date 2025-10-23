L'allenatore è intervenuto su Sky dopo la vittoria in Conference sul Rapid Vienna: "Puntavamo a essere una squadra determinata, ho avuto buone risposte. Stiamo cercando degli equilibri e al momento non possiamo permetterci più di due giocatori offensivi. Sono arrivato con l'ambizione di alzare il livello e ho creato aspettative, l'avvio difficile ha complicato la nostra situazione dal punto di vista emotivo. Da questi momenti ne esci mettendo in campo qualcosina in più"

Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina in Conference League che ha battuto 3-0 in trasferta il Rapid Vienna. Stefano Pioli, intervenuto in diretta su Sky Sport al termine del match, ha iniziato il suo intervento salutando Vincenzo Italiano. L'allenatore del Bologna, prossimo avversario della sua squadra, è ricoverato in ospedale per una polmonite: "Lo saluto, gli faccio un grande in bocca al lupo e spero di trovarlo accanto a me domenica alla partita". Poi l'allenatore della Viola ha commentato il match: "Da questi momenti si esce puntando su una situazione. Oggi puntavamo ad essere una squadra determinata, feroce sotto il punto di vista dell'aggressività e della pressione. Ho avuto delle buone risposte. Poi magari la prossima partita faremo un altro passettino avanti su un'altra situazione. Le risposte sono state quelle giuste, la partita è stata interpretata bene. Ora dobbiamo tuffarci con grande attenzione e determinazione nel campionato, la settimana prossima saremo impegnati 3 volte contro avversari importanti". Le diverse novità nell'undici iniziale della Fiorentina e le buone risposte ricevute potrebbero far cambiare le gerarchie: "Dipende da loro. Nella testa dell'allenatore c'è sempre qualcuno che è sopra e alcuni che partono sotto. Se questi ultimi superano quelli che hanno sopra, giocano. L'allenatore e la squadra hanno bisogno di vittorie, ci sono state delle buone risposte. Con molta onestà credo che in questo momento in Conference abbiamo affrontato dei buoni avversari ma inferiori rispetto al livello del nostro campionato".