Il calendario delle partite di Conference League

Conference League, il calendario e gli orari delle partite della quarta giornata

guida tv

Giovedì 27 novembre, su Sky e in streaming su NOW la Conference League con le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Alle 21.00 Fiorentina-AEK Atene, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 27 novembre il quarto turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Max e Sky Sport 251. Alle 21.00 la Fiorentina gioca in casa contro l’AEK Atene, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Conference League, la 4^ giornata su Sky e NOW

Giovedì 27 novembre

  • ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

AZ ALKMAAR-SHELBOURNE

HAMRUN SPARTANS-LINCOLN RED IMPS

ZRINJSKI MOSTAR-HAACKEN

LECH POZNAN-LOSANNA

OMONOIA-DINAMO KIEV

RAKOW CZESTOCHOWA-RAPID VIENNA

SIGMA OLOMOUC-CELJE

U CRAIOVA-MAINZ

SLOVAN BRATISLAVA-RAYO VALLECANO

  • alle 21.00: FIORENTINA-AEK ATENE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Antonio Nucera
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR

DRITA-SHKENDIJA

RIJEKA-LARNACA

JAGIELLONIA-KUOPIO

LEGIA VARSAVIA-SPARTA PRAGA

STRASBURGO-CRYSTAL PALACE

SHAMROCK ROVERS-SHAKHTAR DONETSK

Gli studi di Conference League

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

