Il calendario delle partite di Conference League

Conference League, il calendario e gli orari delle partite della quarta giornataguida tv
Giovedì 27 novembre, su Sky e in streaming su NOW la Conference League con le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Alle 21.00 Fiorentina-AEK Atene, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 27 novembre il quarto turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Max e Sky Sport 251. Alle 21.00 la Fiorentina gioca in casa contro l’AEK Atene, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, la 4^ giornata su Sky e NOW
Giovedì 27 novembre
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
AZ ALKMAAR-SHELBOURNE
HAMRUN SPARTANS-LINCOLN RED IMPS
ZRINJSKI MOSTAR-HAACKEN
LECH POZNAN-LOSANNA
OMONOIA-DINAMO KIEV
RAKOW CZESTOCHOWA-RAPID VIENNA
SIGMA OLOMOUC-CELJE
U CRAIOVA-MAINZ
SLOVAN BRATISLAVA-RAYO VALLECANO
- alle 21.00: FIORENTINA-AEK ATENE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
BREIDABLIK-SAMSUNSPOR
DRITA-SHKENDIJA
RIJEKA-LARNACA
JAGIELLONIA-KUOPIO
LEGIA VARSAVIA-SPARTA PRAGA
STRASBURGO-CRYSTAL PALACE
SHAMROCK ROVERS-SHAKHTAR DONETSK
Gli studi di Conference League
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta