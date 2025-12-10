Fiorentina-Dinamo Kiev, le probabili formazioni della partita di Conference LeagueConference League
Nella 5^ giornata di Conference League la Fiorentina ospita la Dinamo Kiev, per provare a tornare al successo. Vanoli dovrebbe puntare sulla coppia d'attacco Piccoli-Dzeko. A centrocampo chance per Nicolussi Caviglia e Ndour. A sinistra tocca a Fortini, in difesa torna Pongracic con Comuzzo e Viti. La partita è in programma giovedì 11 dicembre alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2)
De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Piccoli, Dzeko. All. Vanoli
- Per la sfida contro la Dinamo Kiev Vanoli dovrebbe affidarsi alla coppia d'attacco Piccoli-Dzeko
- Difesa a 3 formata da Pongracic-Comuzzo-Viti, davanti a De Gea
- A centrocampo Dodô e Fortini sugli esterni, con Mandragora e Ndour ai lati di Nicolussi Caviglia in mezzo