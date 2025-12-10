Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina-Dinamo Kiev, le probabili formazioni della partita di Conference League

Conference League

Nella 5^ giornata di Conference League la Fiorentina ospita la Dinamo Kiev, per provare a tornare al successo. Vanoli dovrebbe puntare sulla coppia d'attacco Piccoli-Dzeko. A centrocampo chance per Nicolussi Caviglia e Ndour. A sinistra tocca a Fortini, in difesa torna Pongracic con Comuzzo e Viti. La partita è in programma giovedì 11 dicembre alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PAROLE DI VANOLI

Probabili formazioni
Fiorentina
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale di destra
pubblicità
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore centrale
Fiorentina
Mattia Viti
Mattia Viti
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Fiorentina
Dodô
Dodô
esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
mezzala destra
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
centrocampista centrale
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
mezzala sinistra
pubblicità
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
esterno sinistro
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
attaccante
pubblicità
Fiorentina
Edin Dzeko
Edin Dzeko
attaccante

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2)

De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Piccoli, Dzeko. All. Vanoli

  • Per la sfida contro la Dinamo Kiev Vanoli dovrebbe affidarsi alla coppia d'attacco Piccoli-Dzeko
  • Difesa a 3 formata da Pongracic-Comuzzo-Viti, davanti a De Gea
  • A centrocampo Dodô e Fortini sugli esterni, con Mandragora e Ndour ai lati di Nicolussi Caviglia in mezzo

Calcio: altre notizie

E' morto Carmelo Miceli, fece la storia nel Lecce

lutto

E' morto a 67 anni Carmelo Miceli. Nato in Calabria, fu una storica bandiera del Lecce con cui...

Scaroni: "Milan-Como a Perth? Sono preoccupato"

milan

Milan-Como si giocherà in Australia? "Comincio a essere preoccupato, se non andassimo sarebbe...

Roma, Gasperini: "Con il Celtic per ripartire"

Europa League

Le parole di Gian Piero Gasperini a Sky alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic:...

Crezzini per il Milan, c'è Sozza per il Napoli

le designazioni

L'Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 15esima giornata di Serie A. Sarà...

Juve e Napoli fuori, tutte le squadre ai playoff

YOUTH LEAGUE

Sono arrivati i verdetti ufficiali dopo la sesta e ultima giornata di Youth League, la Champions...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE