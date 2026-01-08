La Roma ha quasi raggiunto l'accordo economico con Giacomo Raspadori: già da qualche giorno c'è quello con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ora ci sono passi avanti anche con il calciatore. C'è stato uno sforzo del club giallorosso, che ha alzato la proposta di ingaggio all'ex Sassuolo e Napoli rispetto a quanto percepito ora in Spagna (poco meno di 6 milioni di euro lordi). Manca solo il via libera definitivo dell'attaccante dell'Italia, che potrebbe arrivare dopo la semifinale di Supercoppa di Spagna in programma oggi alle 20. Se la Roma dovesse concretizzare l'arrivo di Raspadori, non mollerebbe comunque la presa su Joshua Zirkzee del Manchester United. L'obiettivo della dirigenza è affiancare un nuovo centravanti a un altro giocatore offensivo.