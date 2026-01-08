Offerte Sky
Raspadori-Roma, vicino l'accordo economico. Calciomercato news

Calciomercato

Giacomo Raspadori si avvicina alla Roma: quasi raggiunta l'intesa sull'ingaggio tra il club giallorosso e l'attaccante dell'Atletico Madrid. Manca solo il via libera definitivo dell'ex Napoli, che potrebbe arrivare dopo la semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid in programma oggi alle 20

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

La Roma ha quasi raggiunto l'accordo economico con Giacomo Raspadori: già da qualche giorno c'è quello con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ora ci sono passi avanti anche con il calciatore. C'è stato uno sforzo del club giallorosso, che ha alzato la proposta di ingaggio all'ex Sassuolo e Napoli rispetto a quanto percepito ora in Spagna (poco meno di 6 milioni di euro lordi). Manca solo il via libera definitivo dell'attaccante dell'Italia, che potrebbe arrivare dopo la semifinale di Supercoppa di Spagna in programma oggi alle 20. Se la Roma dovesse concretizzare l'arrivo di Raspadori, non mollerebbe comunque la presa su Joshua Zirkzee del Manchester United. L'obiettivo della dirigenza è affiancare un nuovo centravanti a un altro giocatore offensivo. 

